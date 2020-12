Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett elszállítani.","shortLead":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett...","id":"20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0bc51-0f77-4fd8-a0af-6ab6bdbf856c","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 29. 11:38","title":"Elütött társát gyászoló hattyú miatt késett 23 vonat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","shortLead":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","id":"20201229_breonna_taylor_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dcbf4-7180-4035-ae6f-c67b62323d37","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_breonna_taylor_szobor","timestamp":"2020. december. 29. 17:39","title":"Két hét után szétverték Breonna Taylor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására utaló grófi jelző.","shortLead":"A hét évtizede létező tiltás ellenére egy állami okiratban szereplő név mellett ismét megjelent az illető származására...","id":"202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58b115a-f537-4592-9916-f3075a5afc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c6147-fedc-4b75-a89a-eb54fb902644","keywords":null,"link":"/360/202046__nemesi_cimek__kisert_amult__diszmagyar__vegkepp_nem_torolni","timestamp":"2020. december. 28. 10:00","title":"Egyszeri tévedés, vagy a rangok és címek feltámasztására készül az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen a 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen...","id":"20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dcecc5-bb7b-4a74-9fd4-70339c856f53","keywords":null,"link":"/sport/20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","timestamp":"2020. december. 28. 22:35","title":"Szoros meccsen dőlt el, de nem jutott döntőbe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","shortLead":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","id":"20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a035a-33f1-4d05-96b7-0bf8ea1fcb90","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","timestamp":"2020. december. 28. 13:22","title":"A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország keleti és déli részein lehet 10 foknál is több.","shortLead":"Az ország keleti és déli részein lehet 10 foknál is több.","id":"20201230_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea182bb-03d1-43a7-9251-5db7327cc339","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_idojaras_omsz","timestamp":"2020. december. 30. 05:22","title":"Marad a 10 fok körüli idő, visszatér az eső is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé és korszerűbbé.","shortLead":"Megjelent közbeszerzési felhívás. A teret több zöldfelülettel, akadálymentességgel, nyilvános wc-vel tennék élhetőbbé...","id":"20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe953a6c-e4e5-429f-b92f-e0bc024eb21e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_blaha_lujza_ter_felujitasa_bkk_budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2020. december. 28. 15:51","title":"Már várja a Blaha felújításáról szóló ajánlatokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]