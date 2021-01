Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","id":"20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40796c-20ce-4bcb-9f7d-bad8350369bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","timestamp":"2020. december. 31. 19:46","title":"3233 pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 2764-gyel emelkedett december 31-én.","shortLead":"A fertőzöttek száma 2764-gyel emelkedett december 31-én.","id":"20210101_koronavirus_uj_fertozottek_elhunytak_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34168d47-f9d5-4533-b547-7276fd34fb85","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_koronavirus_uj_fertozottek_elhunytak_adatok","timestamp":"2021. január. 01. 09:27","title":"130-an hunytak el koronavírus miatt 2020 utolsó napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban.","shortLead":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem...","id":"20210101_liberation_brexit_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3c268-d956-46ef-884d-c497a926f191","keywords":null,"link":"/360/20210101_liberation_brexit_lapszemle","timestamp":"2021. január. 01. 08:45","title":"Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer riasztották őket.\r

","shortLead":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer...","id":"20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd4fd2c-6b37-4f63-838a-ca7ceeabb633","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","timestamp":"2021. január. 01. 11:15","title":"Kiskorúak is voltak a detoxikálóba szállított száz ittas ember között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás beadatása, és megindokolta, hogy miért nem oltatja be magát az elsők között ő vagy Orbán Viktor. Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is. ","shortLead":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező...","id":"20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0912c946-7662-4e80-b629-549e7f78a752","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 15:18","title":"Gulyás Gergely: A magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert rossz néven venné a közvélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]