[{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","shortLead":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","id":"20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebc7-c278-4c77-8719-39d87072f83b","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","timestamp":"2021. január. 05. 13:23","title":"Kreml: Közös vakcinaelőállításról egyeztetett Merkel és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23029a9c-9804-4f53-9c05-644869833ad5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vizsgálat indult a hétvégén történt egyiptomi halálesetek ügyében.

","shortLead":"Vizsgálat indult a hétvégén történt egyiptomi halálesetek ügyében.

","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_intenziv_osztaly_oxigen_ugyeszseg_vizsgalat_egyiptom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23029a9c-9804-4f53-9c05-644869833ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476e8db8-09fb-42be-acff-0bf995aaf1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_intenziv_osztaly_oxigen_ugyeszseg_vizsgalat_egyiptom","timestamp":"2021. január. 05. 17:49","title":"Kifogyhatott az oxigén, több koronavírusos beteg meghalt egy egyiptomi intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8319d-65fc-4172-9554-c80bbcf08807","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eljáró londoni bíróság döntése egyelőre nem jogerős.","shortLead":"Az eljáró londoni bíróság döntése egyelőre nem jogerős.","id":"20210104_WikiLeaks_Assange_nincs_kiadas_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8319d-65fc-4172-9554-c80bbcf08807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992869e-2eeb-4d07-9771-70e42433e20d","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_WikiLeaks_Assange_nincs_kiadas_USA","timestamp":"2021. január. 04. 13:01","title":"Nem adja ki London a WikiLeaks alapítóját az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","shortLead":"Schváb Zoltán korábban is közel állt a területhez, közlekedési helyettes államtitkár is volt.","id":"202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf0cb8d-d294-4aa9-8d04-fcd9b90d838d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae70215f-1705-4779-9e5d-9d7a95f66ae9","keywords":null,"link":"/360/202053_kti_kozlekedestudomanyi_intezet_lapjaras_simicska_utan","timestamp":"2021. január. 04. 12:00","title":"Simicska Közgépének egyik vezetője került a Közlekedéstudományi Intézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma: az egyik az, hogy a járvány miatt sok embert szabadon bocsátottak, a másik pedig, hogy csökkent a bűnözés is. A legnagyobb mértékben Törökországban csökkent a rabok száma, de mindezek ellenére akadt olyan ország is, ahol tovább nőtt a bebörtönzöttek száma.","shortLead":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma...","id":"20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dadff9-d096-4d3a-b1b7-54e029f8817f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","timestamp":"2021. január. 05. 16:15","title":"A járvány miatti lezárások Európa-szerte kinyitották a börtönkapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5d0df7-a2e0-47db-bbd4-85f8b3ee8292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta idei első tájékoztatóját az operatív törzs. Elhangzott: a téli szünet vége előtt több ezer köznevelésben dolgozót teszteltek le. Kedden újabb vakcinaszállítmány jön az országba. ","shortLead":"Megtartotta idei első tájékoztatóját az operatív törzs. Elhangzott: a téli szünet vége előtt több ezer köznevelésben...","id":"20210104_muller_cecilia_operativ_torzs_januar_4_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5d0df7-a2e0-47db-bbd4-85f8b3ee8292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c6d4b-55e9-4d80-8c96-0e88b879d702","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_muller_cecilia_operativ_torzs_januar_4_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 12:03","title":"Müller Cecília: Sikeres a védekezés, csökken a betegszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.","shortLead":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet...","id":"20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101aa02-d206-4448-afb3-e0b27e5b9446","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","timestamp":"2021. január. 04. 16:59","title":"ATV: M. Richárd szilveszteri bulijára lecsapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]