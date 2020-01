Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utas a szerelvényen lett rosszul, már nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"Az utas a szerelvényen lett rosszul, már nem tudtak segíteni rajta.","id":"20200102_miskolc_intercity_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f5974c-20c5-42b6-a1ce-e74f48615a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_miskolc_intercity_utas","timestamp":"2020. január. 02. 13:34","title":"Meghalt egy utas a Miskolcra tartó InterCityn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b54e1c-58ea-4a07-9239-ed08fafb0e99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csukát és a német bucót győzte le a Magyar Haltani Társaság közönségszavazásán. ","shortLead":"A csukát és a német bucót győzte le a Magyar Haltani Társaság közönségszavazásán. ","id":"20200102_sullo_ev_hala_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4b54e1c-58ea-4a07-9239-ed08fafb0e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac387d5-4fb5-4a5f-ac03-e26b334a2941","keywords":null,"link":"/elet/20200102_sullo_ev_hala_2019","timestamp":"2020. január. 02. 15:53","title":"A süllő lett az év hala Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7016a08-dfbf-4d9e-b1e4-d8a1f7e3ed74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók mentették ki Macit a vízelvezető aknából.","shortLead":"A tűzoltók mentették ki Macit a vízelvezető aknából.","id":"20200102_Harom_meter_mely_aknabol_kerult_elo_a_szilveszterkor_eltunt_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7016a08-dfbf-4d9e-b1e4-d8a1f7e3ed74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfe77e-c57f-47d5-ba49-560f84b1efa0","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Harom_meter_mely_aknabol_kerult_elo_a_szilveszterkor_eltunt_kutya","timestamp":"2020. január. 02. 18:39","title":"Három méter mély aknából került elő egy két napja eltűnt kutya Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37cc985-38ac-4ae3-9a7f-38d962541473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mini hőlégballonok be vannak tiltva, nem véletlenül.","shortLead":"A mini hőlégballonok be vannak tiltva, nem véletlenül.","id":"20200101_Kivansaglampasok_okozhattak_a_majomhazi_tuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e37cc985-38ac-4ae3-9a7f-38d962541473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972d388a-404e-490f-a771-b25ff2882d3e","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Kivansaglampasok_okozhattak_a_majomhazi_tuzet","timestamp":"2020. január. 01. 21:01","title":"Kívánságlámpások okozhatták a majomházi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában, a Vatikánban.","shortLead":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent...","id":"20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea419128-2bd2-4507-9840-f9170e1ff748","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","timestamp":"2020. január. 01. 14:50","title":"A pápa szerint a nők elleni erőszak olyan, mint az istenkáromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251d576c-1a4d-43d6-b059-8a62cfe3bc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A síri csendre nem figyelnek fel a szörnyek, a zaj viszont kikerülhetetlen néha. ","shortLead":"A síri csendre nem figyelnek fel a szörnyek, a zaj viszont kikerülhetetlen néha. ","id":"20200102_Hang_nelkul_2_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=251d576c-1a4d-43d6-b059-8a62cfe3bc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69845931-d5dd-446c-af71-d3616ef05868","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Hang_nelkul_2_elozetes","timestamp":"2020. január. 02. 10:58","title":"A csend jelenti az életet: megérkezett a Hang nélkül 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","shortLead":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","id":"20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c250e6-ff12-4582-aeed-8c187805fad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","timestamp":"2020. január. 02. 11:35","title":"Meleg és áram lesz a kidobott karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]