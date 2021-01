Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804367b8-0b9a-4717-87ad-b218c6c60dda","c_author":"","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy a férfi lazán elsétált, miután kirakta a maró, mérgező anyagot az utcára. ","shortLead":"A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy a férfi lazán elsétált, miután kirakta a maró, mérgező anyagot...","id":"20210103_Negyedoraval_a_kijarasi_korlatozasok_elott_rakott_ki_valaki_egy_fel_hordonyi_sosavat_Szilveszterkor_a_Haller_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804367b8-0b9a-4717-87ad-b218c6c60dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d2faf-cd86-43c4-8b42-870e9386b168","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Negyedoraval_a_kijarasi_korlatozasok_elott_rakott_ki_valaki_egy_fel_hordonyi_sosavat_Szilveszterkor_a_Haller_utcaban","timestamp":"2021. január. 03. 14:32","title":"Negyed órával a kijárási korlátozások előtt rakott ki valaki egy fél hordónyi sósavat Szilveszterkor a Haller utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések miatt. Az utána következő események már ismertek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések...","id":"20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef28726-6404-4212-9182-4dbe455d0cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 04. 10:23","title":"Éppen egy éve közölte a WHO, hogy tüdőgyulladásos esetekről érkeznek hírek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy az eseményt egy későbbi időpontban megtartják-e.","shortLead":"Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy az eseményt egy későbbi időpontban megtartják-e.","id":"20210104_orban_viktor_jarvany_koronavirus_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc23a81c-9622-42df-a990-da4a9d221b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_orban_viktor_jarvany_koronavirus_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. január. 04. 16:05","title":"Orbán a járvány miatt nem tart év eleji sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott politikusok népesítik be a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling új gyerekkönyvének világát. Az Ickabog nem széplelkeknek való, de csupa jót akar.","shortLead":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott...","id":"20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb957bd6-1d4d-42d6-8797-941698be639c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","timestamp":"2021. január. 03. 20:00","title":"Kegyetlen politikai horror lett J. K. Rowling új gyerekkönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142 milliárd forinttal emelkedtek.","shortLead":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142...","id":"20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbad5d-7537-4ac2-97fe-0c56ec97b86a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","timestamp":"2021. január. 05. 10:32","title":"1629 milliárd forintos éves hiánynál tartott a kormányzati szektor, amikor bedurvult a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást. Mindeközben a közéletben és a sajtóban is záporoznak az érvek és az ellenérvek a vakcinázás kérdésében.","shortLead":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást...","id":"20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d79639-d255-45ed-b6a1-bbe4de8515c0","keywords":null,"link":"/360/20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","timestamp":"2021. január. 05. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Nincsenek oda a Covid elleni oltásért az osztrákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]