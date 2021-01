A kölcsönös fenyegetésektől a diplomáciai „bromance”-ig nagy ívet járt be Kim Dzsong Un és Donald Trump kapcsolata, a két ország kapcsolatában azonban nem történt előrelépés. Ennek most Kim Dzsong Un is hangot adott: az észak-koreai vezető szerint nem változik országa irányában Washington ellenséges politikája, akárki foglalja is el a Fehér Házat.

Kim szavait szombaton idézte Észak-Korea állami hírügynöksége. A kommunista ország diktátora a Koreai Munkapárt kongresszusán nevezte ismételten az Egyesült Államokat Észak-Korea legnagyobb ellenségének és fejlődése fő gátjának.

© STR / KCNA VIA KNS / AFP

Január 20-án Joe Biden leendő elnök váltja a leköszönő Donald Trumpot a Fehér Házban. Biden – aki Barack Obama előző elnök alelnöke volt – választási kampányában „orgyilkosnak” nevezte Kim Dzsong Unt, Észak-Korea pedig „olyan veszett kutyának” bélyegezte Bident, amelyet „bottal kell agyonütni”.

Donald Trump ugyan történelmi jelentőségű eseményként háromszor is találkozott Kim Dzsong Unnal – és nagyszerű fickónak értékelte –, végül azonban nem ért el semmilyen haladást a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítésében.

Biden októberben azt mondta, hogy csak azzal a feltétellel hajlandó Kimmel találkozni, ha Észak-Korea belegyezik nukleáris kapacitásának csökkentésébe.