[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemzetközi szakértőkből álló csoport csütörtökön érkezhet az országba, ahol Kína saját delegáltjaival együttműködve próbálhatják megtalálni a koronavírus eredetét.","shortLead":"A nemzetközi szakértőkből álló csoport csütörtökön érkezhet az országba, ahol Kína saját delegáltjaival együttműködve...","id":"20210111_kina_vegre_beengedi_a_who_szakertoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b8f37b-5f71-41f4-9e38-be3315fae541","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_kina_vegre_beengedi_a_who_szakertoit","timestamp":"2021. január. 11. 11:27","title":"Kína állítja, a héten végre tényleg beengedik a WHO szakértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne használjanak olyan eszközöket, amelyek elárulhatják, hogy a vállalatnál dolgoznak.","shortLead":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne...","id":"20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9eb9b60-e076-45f9-8cde-6a8b50ecb456","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","timestamp":"2021. január. 12. 16:03","title":"Bosszútól féltik a dolgozókat a Facebooknál Donald Trump kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","shortLead":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","id":"20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83913208-3808-4c14-a22c-3e2a7ddef0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","timestamp":"2021. január. 11. 11:50","title":"Mai értékén egy luxusautót érő középkori aranykincset találtak Újlengyelnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","shortLead":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","id":"20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6be7e-64d4-4395-9235-edbe45b9e980","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","timestamp":"2021. január. 11. 13:32","title":"Tízezernyi kisgyerek kerülhet idő előtt iskolába a hiányos kormányzati tájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","shortLead":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","id":"20210111_kohal_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa833c1-e6c9-404d-b110-c6f12e2d8fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kohal_ausztralia","timestamp":"2021. január. 11. 18:03","title":"Íme a világ egyik legveszélyesebb hala, amely úgy néz ki, mint egy algás kődarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városban január 11-től megkezdik a szabálytalanul parkoló autók kerékbilincselését.","shortLead":"A városban január 11-től megkezdik a szabálytalanul parkoló autók kerékbilincselését.","id":"20210111_elfogyott_a_turelem_matol_kerekbilincselnek_esztergomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac1b0b-ce29-4fb4-b38d-721eadd4da8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_elfogyott_a_turelem_matol_kerekbilincselnek_esztergomban","timestamp":"2021. január. 11. 07:59","title":"Elfogyott a türelem: mától kerékbilincselnek Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd54114e-050f-49ce-85b4-73e1575b8e99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiányos tájékoztatást kaptak a károsultak a kártérítési igényről, többeknek nem küldték ki a díjfelszólító levelet, rossz volt a panaszkezelés, nem volt megfelelő vírusvédelem az informatikai rendszerben – egyebek mellett ezt állapította meg az MNB, miután vizsgálatot tartott a Groupama Biztosítónál.","shortLead":"Hiányos tájékoztatást kaptak a károsultak a kártérítési igényről, többeknek nem küldték ki a díjfelszólító levelet...","id":"20210112_mnb_groupama_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd54114e-050f-49ce-85b4-73e1575b8e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8163defc-08b3-4bca-9db2-f734cb6b37a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_mnb_groupama_buntetes","timestamp":"2021. január. 12. 12:42","title":"Többféle szabálytalanság miatt büntette meg az MNB a Groupamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most derült ki, hogy Jászai Gellértnek még egy éve is volt egy olyan Balaton-parti ingatlanja, amely a felszámolásra ítélt SCD-csoport kempingjeinek egyike volt.","shortLead":"Most derült ki, hogy Jászai Gellértnek még egy éve is volt egy olyan Balaton-parti ingatlanja, amely a felszámolásra...","id":"202101_kultur_szektor_uj_neven_fut_jaszaiek_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651b36e-e544-4d93-992c-c0a0bcbd7692","keywords":null,"link":"/360/202101_kultur_szektor_uj_neven_fut_jaszaiek_cege","timestamp":"2021. január. 11. 12:00","title":"Átalakult Mészáros korábbi intézőjének családi cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]