Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában szintén találtak új variánsokat.","shortLead":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában...","id":"20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df19e-aa81-4051-8e84-6607718bdebd","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","timestamp":"2021. január. 02. 10:25","title":"Már 33 országban felbukkant a brit koronavírus-mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dc7db-f798-48c9-a6dc-2182cc848320","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Print a Drink nevű projekt lényege, hogy a 3D-nyomtató az előre meghatározott, természetes alapanyagokból készít díszítést a pohár – és az ital – belsejébe.","shortLead":"A Print a Drink nevű projekt lényege, hogy a 3D-nyomtató az előre meghatározott, természetes alapanyagokból készít...","id":"20201231_3d_nyomtatas_ital_print_a_drink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120dc7db-f798-48c9-a6dc-2182cc848320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af4f5f-578b-4e42-8ff2-a6ffa564c1c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_3d_nyomtatas_ital_print_a_drink","timestamp":"2020. december. 31. 12:03","title":"Már ilyen is van: italt nyomtat egy osztrák 3D-nyomtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","shortLead":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","id":"20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72271953-063b-4020-bbad-b6f48168bbe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","timestamp":"2021. január. 02. 07:51","title":"Nem csak luxusautókat fognak a határon, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép, Gődény-Szájer összefüggés és új operatív törzs. Bőven akadnak jó hírek: Trump elképzelhetőnek tartja, hogy voltak választások, s a 13. havi fizetést pedig mostantól januárinak hívják. De a 70 év feletti kutyákra bonyolult szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép...","id":"20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c621ed40-ca7e-48f3-8242-b97924fd8ec2","keywords":null,"link":"/360/20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Karantények szilveszteri különkiadás - 37 percben mindenről, ami fontos volt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány 2021-re nem változtatott az üzemanyagok biorészarányán, azonban a következő években fokozatosan nőni fog a fejlett bioösszetevők aránya. ","shortLead":"A kormány 2021-re nem változtatott az üzemanyagok biorészarányán, azonban a következő években fokozatosan nőni fog...","id":"20210102_Novelik_a_fejlett_bioosszetevok_aranyat_az_uzemanyagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adbe5df-9677-4a48-b8da-94db8cc2bd99","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Novelik_a_fejlett_bioosszetevok_aranyat_az_uzemanyagokban","timestamp":"2021. január. 02. 08:32","title":"Növelik a fejlett bioösszetevők arányát az üzemanyagokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump megvétózta a védelmi költségvetést, de hiába. ","shortLead":"Donald Trump megvétózta a védelmi költségvetést, de hiába. ","id":"20210101_Most_eloszor_a_szenatus_is_felulbiralta_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63e81a5-9192-43b2-9a4f-dc13f92e6030","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Most_eloszor_a_szenatus_is_felulbiralta_Trumpot","timestamp":"2021. január. 01. 21:07","title":"Most először a szenátus is felülbírálta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]