[{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire készülnek. ","shortLead":"A színésznő szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire...","id":"20210113_Fullajtar_Andrea_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b6fae-dbbc-405f-8333-817e3be2c6ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Fullajtar_Andrea_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2021. január. 13. 23:27","title":"Fullajtár Andrea is felmondott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","shortLead":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","id":"20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b5834-a05f-4885-8a53-c17b133e7ca3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","timestamp":"2021. január. 12. 13:30","title":"Nekünk írhat önmagáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","shortLead":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","id":"20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed3685-b082-47c3-bf08-6b90d50b102c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","timestamp":"2021. január. 13. 13:29","title":"Elfelejtett jelszó miatt bukhatja 240 millió dolláros bitcoinvagyonát egy programozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","shortLead":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","id":"20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441bb984-d9e8-4e4f-a245-f99e1ed21f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","timestamp":"2021. január. 13. 06:41","title":"Megemelték a legdrágább Suzuki árát: 20 millió forint felett az Across listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás.","shortLead":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2021. január. 13. 16:30","title":"Családi céget apáról fiúkra: portré egy sikeres vállalkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben nem kapott.","shortLead":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben...","id":"20210112_QAnon_saman_nem_evett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5325936c-3676-4f9e-80fa-8242cc006541","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_QAnon_saman_nem_evett","timestamp":"2021. január. 12. 18:26","title":"Bioételt kívánt, napokig nem evett a QAnon-sámán az őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járvány utáni új világban központi kérdés lesz, hogy többet ér-e majd valaki, ha rendelkezik oltással. A téma nagyon kényes, de egy egységes európai oltási bizonyítvány közelebb vinne a válaszhoz.","shortLead":"A járvány utáni új világban központi kérdés lesz, hogy többet ér-e majd valaki, ha rendelkezik oltással. A téma nagyon...","id":"20210112_Egyseges_oltasi_bizonyitvany_aki_kimarad_lemarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a27c285-b379-4dac-bd9c-6c55008e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722ab894-4449-46aa-8fb6-345250f14b85","keywords":null,"link":"/eurologus/20210112_Egyseges_oltasi_bizonyitvany_aki_kimarad_lemarad","timestamp":"2021. január. 12. 11:24","title":"Oltási igazolvány: a diszkriminációra minden esély megvan, csak a jogi formát kell megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]