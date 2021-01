Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam egyre nagyobb elánnal próbálja az oltópontok felé terelni az embereket. Naprakész információk megosztása és közérthető kommunikáció híján teszi ezt azzal az eszközzel, amihez szokott: nyomásgyakorlással. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) álláspontja szerint indokolt lenne a kötelező oltás. Arról, hogy miért és hogyan, Dr. Nagy Marcellal, foglalkozásegészségügyi orvossal a MOK titkárával beszélgettünk. ","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam...","id":"20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3bd8c-ea60-4b74-b08c-18372b4a09b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","timestamp":"2021. január. 13. 14:05","title":"\"A kötelező oltás nem azt jelenti, hogy kommandósok fogják rajtaütésszerűen beadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés bevezetését. Azt is részletezték, hogy pontosan milyen tartalmú teszteket fogadnak el.","shortLead":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés...","id":"20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bd234-736f-425c-a942-78a63a9d2a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","timestamp":"2021. január. 14. 07:12","title":"Csak a jövő héttől kell negatív teszt az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","shortLead":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","id":"20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497a23c2-e845-4086-8ad2-85326d396b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","timestamp":"2021. január. 12. 19:03","title":"Videó: Megmutatta az LG, milyen lehet a feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6408b0-502f-44e3-9b0a-327fd19f3c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz Genova futballcsapat kapusának kocsiját törte össze takarítás után egy túlzottan lelkes alkalmazott. ","shortLead":"Az olasz Genova futballcsapat kapusának kocsiját törte össze takarítás után egy túlzottan lelkes alkalmazott. ","id":"20210113_Osszetortek_a_mosobol_jovet_a_Ferrari_812_Superfast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb6408b0-502f-44e3-9b0a-327fd19f3c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae244b16-5c79-4ed1-a550-5c7b2162ba67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_Osszetortek_a_mosobol_jovet_a_Ferrari_812_Superfast","timestamp":"2021. január. 13. 14:36","title":"Nem volt jó ötlet az autómosóra bízni a Ferrari 812 Superfastot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","shortLead":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","id":"20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f614090-853b-406b-8408-364db764a478","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. január. 13. 18:07","title":"Shakira több millió dollárért eladta zenéje jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek iskolaérettségéről való döntést az óvodák kezéből, ha a – hivatalos fórumok információinak megfelelően – néhol tényleg visszaéltek a lehetőséggel.","shortLead":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek...","id":"20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fbcaf-1897-41c9-b79d-51ce6c064896","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","timestamp":"2021. január. 13. 10:31","title":"A gyerekeken csattant az ostor az iskolaérettség rendszerének átszervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20210112_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_6_resz_Mi_leszunk_a_robotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e55d11-7096-47f8-b08e-beab4d638721","keywords":null,"link":"/360/20210112_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_6_resz_Mi_leszunk_a_robotok","timestamp":"2021. január. 12. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 6. rész: Mi leszünk a robotok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","shortLead":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]