Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","shortLead":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","id":"20210115_batman_kepregeny_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd79abb-585e-45c1-bf34-8015901f76be","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_batman_kepregeny_aukcio","timestamp":"2021. január. 15. 21:08","title":"656 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett valaki egy régi Batman-képregényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","shortLead":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","id":"20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7100e-485e-4478-b232-0bc75e338638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","timestamp":"2021. január. 15. 14:03","title":"Magyarországra is elhozza a Samsung a legolcsóbb 5G-s telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","shortLead":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","id":"20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02299290-01b5-4e40-ad48-3fa09bad8204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","timestamp":"2021. január. 14. 16:34","title":"Megérezték a győri Audi-gyárban, hogy a járvány miatt egy hónap kiesett a munkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f195c6-01c8-4650-8eee-fa6a5bcbd33d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra alig több mint 2 másodperc alatt felgyorsuló Hyperion XP-1-et megjáratták egy kicsit Las Vegasban.","shortLead":"A 0-ról 100-ra alig több mint 2 másodperc alatt felgyorsuló Hyperion XP-1-et megjáratták egy kicsit Las Vegasban.","id":"20210115_utcai_forgalomban_az_5_perc_alatt_feltoltheto_1600_kmes_hatotavu_villanymotoros_hiperauto_hyperion_xp1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f195c6-01c8-4650-8eee-fa6a5bcbd33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c751d62c-9efb-40d4-933d-f7036143f953","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_utcai_forgalomban_az_5_perc_alatt_feltoltheto_1600_kmes_hatotavu_villanymotoros_hiperauto_hyperion_xp1","timestamp":"2021. január. 15. 11:38","title":"Utcán is kipróbálták az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","shortLead":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","id":"20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3560a12-4749-483e-9fa5-fd44471758cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","timestamp":"2021. január. 15. 06:41","title":"Magyarországon az 500 lóerős új elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51189ffc-bfad-4bd2-bdcf-7037d3f7623c","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"202102__elajandekozott_muemlekek__kastelyprivatizalas__kozvagyon__mazsolazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51189ffc-bfad-4bd2-bdcf-7037d3f7623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ccde8-01d6-4ecd-a101-316dfb7c9d3c","keywords":null,"link":"/360/202102__elajandekozott_muemlekek__kastelyprivatizalas__kozvagyon__mazsolazas","timestamp":"2021. január. 15. 07:00","title":"Csak úgy szórja klientúrájának a műemlékeket az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a bejegyzés nem ütközik a lengyelországi törvényekbe, úgy a közösségi szolgáltatások nem távolíthatják el azokat – ez az egyik hangsúlyos része annak a tervezetnek, amelyen a varsói kormány dolgozik.","shortLead":"Ha a bejegyzés nem ütközik a lengyelországi törvényekbe, úgy a közösségi szolgáltatások nem távolíthatják el azokat –...","id":"20210115_lengyelorszag_torvenytervezet_facebook_bejegyzes_torles_tiltas_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8595cd9-b7d7-46e2-8a18-993ba0736822","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_lengyelorszag_torvenytervezet_facebook_bejegyzes_torles_tiltas_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 15. 15:11","title":"Lengyelország törvénnyel akadályozná meg a facebookos tiltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple egy olcsóbb iPhone-t. Sokan remélik is ezt, ugyanis az már bebizonyosodott, hogy az Apple még a pénztárcabarátabb modelljeinél sem megy egy szint alá.","shortLead":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple...","id":"20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a608718-ce88-47b1-aadf-aaad2dad1e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","timestamp":"2021. január. 15. 12:03","title":"Olcsóbb iPhone érkezhet áprilisban, talán kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]