[{"available":true,"c_guid":"60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira szedte. Talált néhány érdekességet.","shortLead":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira...","id":"20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8cec1d-7938-4eff-9448-d4c22c93bf99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","timestamp":"2021. január. 29. 19:03","title":"Szétszedték a Samsung Galaxy S21 Ultrát, ezt rejti a belseje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is képes tölteni a mobiltelefont. A folyamat nem valami gyors, de működik.","shortLead":"144 antennát használ az az éjjeliszekrény méretű eszköz, amely a Xiaomi állítása szerint akár 5 méteres távolságból is...","id":"20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2abbc07-4840-4db0-bdf1-47c56ad96661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2566c2-53ab-4091-bbb4-bd575f150b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_xiaomi_mi_air_charge_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2021. január. 29. 11:05","title":"Vezeték nélkül, több méter távolságból is feltölti a telefont a Xiaomi új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 102 millió ember fertőződött meg a kórokozóval, az elhunytak száma 2 millió fölött jár.","shortLead":"Már több mint 102 millió ember fertőződött meg a kórokozóval, az elhunytak száma 2 millió fölött jár.","id":"20210130_koronavirus_fertozottseg_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b504e8ae-4494-4984-ac59-f236fe977917","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_koronavirus_fertozottseg_vilagszerte","timestamp":"2021. január. 30. 09:02","title":"Egy nap alatt több mint 600 ezer ember kapta el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f410c-f22d-46c4-a6a3-4741330acd09","keywords":null,"link":"/360/20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","timestamp":"2021. január. 30. 16:30","title":"A szovjet tisztek nem vágynak a rubelövezetbe – 1991. február 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","shortLead":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","id":"20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2f7a08-2ab5-4fd3-9bd7-07bab8ddceb5","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","timestamp":"2021. január. 30. 17:41","title":"Nem sikerült jól a visszatérés Dárdainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a14b4b-9011-4288-b7b1-e1d987b0f250","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi használatra minden további nélkül alkalmas szabadidő-autó úgy gyorsul, mint egy szupersportkocsi. ","shortLead":"A családi használatra minden további nélkül alkalmas szabadidő-autó úgy gyorsul, mint egy szupersportkocsi. ","id":"20210129_a_tesla_mar_1020_loeros_valtozatban_is_arulja_7_szemelyes_villanyautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a14b4b-9011-4288-b7b1-e1d987b0f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39115600-ae72-47d8-9281-d958a55018e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_a_tesla_mar_1020_loeros_valtozatban_is_arulja_7_szemelyes_villanyautojat","timestamp":"2021. január. 29. 07:59","title":"A Tesla már 1020 lóerős változatban is árulja 7 személyes villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pápai Mihály a veszélyhelyzetet kihasználva szavazott meg magának nettó 2,7 milliós jutalmat. A kormányhivatal vizsgálata szerint jogszabálysértés történt.","shortLead":"Pápai Mihály a veszélyhelyzetet kihasználva szavazott meg magának nettó 2,7 milliós jutalmat. A kormányhivatal...","id":"20210129_kormanyhivatal_papai_mihaly_fidesz_gyal_polgarmester_jutalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720d1d21-a900-4ab4-90b0-007587caa561","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_kormanyhivatal_papai_mihaly_fidesz_gyal_polgarmester_jutalom","timestamp":"2021. január. 29. 13:35","title":"A kormányhivatal szerint jogtalanul vett fel többmilliós jutalmat Gyál fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45489bd9-b423-48c9-b9bd-5e79235b2f9b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir Putyin viszont még nagyobban játszik: titokban, átmosott állami pénzen fekete-tengeri magán-minikirályságot építtetett magának.","shortLead":"A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir...","id":"202104__szovjet_partfotitkarok_luxusa__elonyok__brezsnyev_autoi__meretre_szabtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45489bd9-b423-48c9-b9bd-5e79235b2f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8f7c82-38cb-4ee6-ac36-037a2e9f2102","keywords":null,"link":"/360/202104__szovjet_partfotitkarok_luxusa__elonyok__brezsnyev_autoi__meretre_szabtak","timestamp":"2021. január. 29. 17:00","title":"Putyin csak folytatja a szovjet hagyományt, amikor földi paradicsomot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]