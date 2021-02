Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","shortLead":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","id":"20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","timestamp":"2021. február. 08. 15:36","title":"Jelentős drágulás jön a benzinkutakon" {"available":true,"c_guid":"e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, február 10-én állhat majd pályára a Mars körül az a kínai űrszonda, amely bő fél évvel ezelőtt indult útnak a vörös bolygóhoz.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, február 10-én állhat majd pályára a Mars körül az a kínai űrszonda, amely bő fél...","id":"20210208_kinai_marszonda_fenykep_tienven_1","timestamp":"2021. február. 08. 16:03","title":"Már a Marsnál jár a kínaiak szondája, fényképet küldött a bolygóról" {"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","timestamp":"2021. február. 07. 12:00","title":"Ez történt: Magyar vírustudósok elmondták, melyik vakcina szerintük a legjobb" {"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába" {"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 07. 13:03","title":"Feladta magát a rendőrségen a tatabányai gyilkosság ügyében körözött férfi" {"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás önkormányzati kontrolljának.","shortLead":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás...","id":"20210208_francia_airbnb_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 08. 12:32","title":"Új modellt próbál ki az Airbnb: Párizsban törlik a rendszerükből azt, aki nem működik együtt a hatóságokkal" Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. {"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időseknek enyhék a tüneteik.","shortLead":"Az időseknek enyhék a tüneteik.","id":"20210207_Megfertozodott_a_brit_virusmutacioval_egy_nemetorszagi_idosotthon_14_beoltott_lakoja","timestamp":"2021. február. 07. 21:33","title":"Megfertőződött a brit vírusmutációval egy németországi idősotthon 14 beoltott lakója"