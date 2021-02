Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","shortLead":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","id":"20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493df0c5-a75f-4e39-ac60-eb17f7b6bb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","timestamp":"2021. február. 17. 07:29","title":"Fia játékpisztolyával rabolt ki egy boltot egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Képzést kaphat, diplomás színész viszont nem igazán lehet. ","shortLead":"Képzést kaphat, diplomás színész viszont nem igazán lehet. ","id":"20210217_Mit_tehet_az_aki_szinesz_szeretne_lenni_es_nem_a_Vidnyanszky_szabta_keretek_kozott_akar_tanulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b98231-0898-438f-a12d-f9e03f262da9","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Mit_tehet_az_aki_szinesz_szeretne_lenni_es_nem_a_Vidnyanszky_szabta_keretek_kozott_akar_tanulni","timestamp":"2021. február. 17. 13:37","title":"Mit tehet az, aki színész szeretne lenni, és nem a Vidnyánszky szabta keretek között akar tanulni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött hagyni. ","shortLead":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött...","id":"20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8704459-b640-4429-9b40-74c4f7d6cf5a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","timestamp":"2021. február. 18. 13:30","title":"Bántalmazott gyerekekből jó szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Azonnali intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a koronavírus mutációinak azonosítására. Több kezdeményezés bejelentése mellett azt is közölték, hogy újabb szerződést kötöttek már engedélyezett oltás szállítására.","shortLead":"Azonnali intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a koronavírus mutációinak azonosítására. Több kezdeményezés...","id":"20210217_Tovabbi_300_millio_oltast_rendelt_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1403ef1-bd4e-4352-9896-c20b9d789cf0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210217_Tovabbi_300_millio_oltast_rendelt_az_EU","timestamp":"2021. február. 17. 14:30","title":"További 300 millió adag oltóanyagot rendelt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon Alapítvány közös országjelentése. Ebből derül ki, hogy a magyar gyerekek vannak a leginkább kitéve az uniós tagállamokban a szexuális célú emberkereskedelemnek.","shortLead":"Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon...","id":"20210217_A_legtobbszor_magyarok_a_szexualis_celu_emberkereskedelem_gyerekaldozatai_az_Europai_Unioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a68d8-8018-4e8d-9e9a-f41524a0399b","keywords":null,"link":"/elet/20210217_A_legtobbszor_magyarok_a_szexualis_celu_emberkereskedelem_gyerekaldozatai_az_Europai_Unioban","timestamp":"2021. február. 17. 10:56","title":"A legtöbbször magyarok a szexuális célú emberkereskedelem gyerekáldozatai az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b098a99-9c9d-41d6-8069-0819dc99cbee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száz munkaóra és mintegy 70 ezer dollár elköltése után elkészült a világ legnagyobb PlayStation 5-öse, ami egyből Guinness-rekord is lett.","shortLead":"Száz munkaóra és mintegy 70 ezer dollár elköltése után elkészült a világ legnagyobb PlayStation 5-öse, ami egyből...","id":"20210217_playstation_5_rekord_zhc_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b098a99-9c9d-41d6-8069-0819dc99cbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4203f4-2fa7-4023-ac28-cd9dbc8cf556","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_playstation_5_rekord_zhc_video","timestamp":"2021. február. 17. 09:03","title":"Megépítették a világ legnagyobb PlayStation 5-ösét, játszani is lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","shortLead":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","id":"20210218_mortal_kombat_film_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49bc147-ab94-4944-96f8-4dc4ef292b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_mortal_kombat_film_trailer","timestamp":"2021. február. 18. 19:23","title":"Megjelent az áprilisi Mortal Kombat-filmhez egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]