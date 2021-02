Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas szerencséjük volt a United Airlines 328-as járatán utazóknak. A Boeing 777-es egyik hajtóműve felrobbant és lángolt, de a pilóta megőrizte a nyugalmát. ","shortLead":"Hatalmas szerencséjük volt a United Airlines 328-as járatán utazóknak. A Boeing 777-es egyik hajtóműve felrobbant és...","id":"20210221_Felszallas_utan_felrobbant_a_repulogep_egyik_motorja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d34e54f-6176-4c33-a864-ba6268902f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Felszallas_utan_felrobbant_a_repulogep_egyik_motorja__video","timestamp":"2021. február. 21. 11:55","title":"Videóra vették, ahogy Denver fölött felrobban egy Boeing hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","shortLead":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","id":"20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa36a4-c422-4ba6-90bd-835a6d15fe5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","timestamp":"2021. február. 21. 20:37","title":"Niedermüller a Damjanich utcai ingatlanról: A mostani pályázaton is indulhat a zeneiskola fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","shortLead":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","id":"20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4e17c-f228-4fa9-b0e0-f454d1ec218a","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","timestamp":"2021. február. 20. 16:31","title":"Felhők, pára, és egy kis napsütés - a hétvége iőjárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő héten a háziorvosok 275 ezer adagot kapnak ebből, illetve az AstraZeneca-vakcinából.","shortLead":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő...","id":"20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e64eb-8d31-4853-b928-9575cd6858eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","timestamp":"2021. február. 20. 14:54","title":"Korcsoporti korlátozás nélkül kezdenek oltani jövő héttől a Sinopharm vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e3fd93-35b4-4b69-9535-893ee29b66e0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA erejének világossá tétele mellett a jó érzékkel folytatott tárgyalásaival és emberi gesztusokkal is meghatározó szerepet játszott a hidegháború lezárásában George Shultz, Ronald Reagan napokban elhunyt egykori külügyminisztere.","shortLead":"Az USA erejének világossá tétele mellett a jó érzékkel folytatott tárgyalásaival és emberi gesztusokkal is meghatározó...","id":"202107__george_shultz__reagan_jo_szelleme__amerkaiszovjet_viszony__hideghaborus_hos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8e3fd93-35b4-4b69-9535-893ee29b66e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1cb4d-f96a-4b5f-b949-79ec930c0dd0","keywords":null,"link":"/360/202107__george_shultz__reagan_jo_szelleme__amerkaiszovjet_viszony__hideghaborus_hos","timestamp":"2021. február. 21. 16:00","title":"Tigrist tetováltatott a hátsójára, majd segített Reagannek megnyerni a hidegháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete új üzleti terepen.","shortLead":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete...","id":"202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dddb531-830c-4a39-9c43-a77ce826d694","keywords":null,"link":"/360/202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","timestamp":"2021. február. 21. 13:45","title":"A vagyonkezelésbe is belevág a hazai közétkeztetés királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbb4f77-10b9-41d2-90ee-af82f70a8b84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár két hónapig sem kell feltölteni a Garmin cég legújabb GPS multisport óráját. A Garmin Endurót kifejezetten a hosszú versenyekre tervezték.","shortLead":"Akár két hónapig sem kell feltölteni a Garmin cég legújabb GPS multisport óráját. A Garmin Endurót kifejezetten...","id":"20210221_garmin_enduro_ora_allokepessegi_sportoloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbb4f77-10b9-41d2-90ee-af82f70a8b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3962e7d-57de-46c0-8d40-da369fe7c7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_garmin_enduro_ora_allokepessegi_sportoloknak","timestamp":"2021. február. 21. 10:03","title":"Több mint két hónapig bírja egy feltöltéssel ez a sportóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20a6cc6-92dd-49ef-9211-d0d0354ccc63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanéves korában meghalt Arturo Di Modica, a New York-i tőzsde közelében álló „Támadó bika” szobor alkotója. Az alkotás figyelemre méltó pályát futott be, először engedély nélkül állították fel. ","shortLead":"Nyolcvanéves korában meghalt Arturo Di Modica, a New York-i tőzsde közelében álló „Támadó bika” szobor alkotója...","id":"20210220_Meghalt_a_legismertebb_New_Yorki_szobor_alkotoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20a6cc6-92dd-49ef-9211-d0d0354ccc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e052b699-dcc6-4c40-aa83-1495420848a0","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Meghalt_a_legismertebb_New_Yorki_szobor_alkotoja","timestamp":"2021. február. 20. 17:14","title":"Meghalt a legismertebb New York-i szobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]