[{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ).\r

\r

","shortLead":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57fd202-16bc-4dba-9af8-ae7c4c387b52","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","timestamp":"2021. február. 19. 12:45","title":"Nem azt tanítja az iskola, amire a gyerekeknek később szükségük lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d344a3-a573-4e00-8d69-11692e04435e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 77 éves volt. Hosszú ideje betegséggel küzdött.","shortLead":"A zenész 77 éves volt. Hosszú ideje betegséggel küzdött.","id":"20210219_Elhunyt_Brunner_Gyozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d344a3-a573-4e00-8d69-11692e04435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4e5232-4a6d-4b4b-9fc9-871f9134c529","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Elhunyt_Brunner_Gyozo","timestamp":"2021. február. 19. 16:01","title":"Elhunyt Brunner Győző, a Metro és a Taurus korábbi dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","shortLead":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","id":"20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1f68e6-8bd3-4ff3-8a08-92d1527c136b","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 20:18","title":"Tovább javulnak a horvát és szlovén számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c1858d-dd6f-45e5-a16c-4610f4b59556","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint idén tovább javulnak a költségvetési és adósságmutatók.","shortLead":"A hitelminősítő szerint idén tovább javulnak a költségvetési és adósságmutatók.","id":"20210219_Magyar_gazdasag_jarvany_Moodys","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c1858d-dd6f-45e5-a16c-4610f4b59556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c49473-c56d-49ee-864b-b1a0cdf21cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Magyar_gazdasag_jarvany_Moodys","timestamp":"2021. február. 19. 17:24","title":"Moody's: Jövőre találhat magára a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és már a 2021/2022-es tanévben elindul. Az iskola a kreatív ipar területeit összefogva, a folyamatos, közös alkotás folyamatának megismerését állítja a képzés középpontjába.



","shortLead":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és...","id":"20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eeb7a-10d0-461a-af4f-8f0bf40b1a06","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","timestamp":"2021. február. 19. 12:32","title":"Új középiskolát indít a Budapest School","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","shortLead":"Amerikai sajtóinformációk szerint bizonyos rendőrtisztek maguk is részt vehettek az ostromban.\r

\r

","id":"20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54399953-8419-4c8e-b9c9-9bf6ead3942a","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_Hat_rendortisztet_felfuggesztettek_a_capitoliumi_rendorsegnel","timestamp":"2021. február. 19. 21:49","title":"Capitoliumi zavargások: Felfüggesztettek hat rendőrtisztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó...","id":"20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b5d6c3-10d0-446d-8d5d-8ce1f4f0ae3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","timestamp":"2021. február. 20. 14:10","title":"Szijjártó Péternek nincs nagy véleménye a kormánypárti sajtó olvasottságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]