[{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","shortLead":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","id":"20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013ea562-14a7-452c-976c-9dc6a69f1aa3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2021. március. 02. 15:58","title":"Több tucat házban tett kárt az Angliában felrobbantott egytonnás német bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","shortLead":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","id":"20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71107a14-d53d-4e03-b892-ec5cc7b962ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","timestamp":"2021. március. 03. 08:38","title":"Megint feljebb kúszott a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével adatokat szivattyúzhattak ki több amerikai cégtől is.","shortLead":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével...","id":"20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa703b-bab9-4d83-b12e-1211703ec41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","timestamp":"2021. március. 03. 16:03","title":"Vészfrissítést adott ki a Microsoft az Exhange-hez, mert kínai hackerek támadták a céges rendszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale. Kedden már egy magyar versenyfilmet is bemutatnak.\r

