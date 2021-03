Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be az egyiptomi állami média.","shortLead":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be...","id":"20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcba83b-1633-4192-b9da-efdd794f9dbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","timestamp":"2021. március. 27. 21:25","title":"Sok halott egy kairói házomlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek 1990-ben botrányt kavaró írását elítéli, de a költő-politikus korábbi, pozitívnak tartott közéleti szerepét utólagosan nem értékeli át.","shortLead":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek...","id":"202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f054af-7fbd-404b-af6c-e27b280065b0","keywords":null,"link":"/360/202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Megértve elutasítás - Portrétöredékek Csoóri Sándorról Kis János emlékezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő.","shortLead":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed...","id":"20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7570ae-9fe4-4622-ba60-bc062c558561","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","timestamp":"2021. március. 27. 21:51","title":"Irán és Kína 25 évre szóló együttműködési megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt kínai festő.","shortLead":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt...","id":"20210329_Elbuvolo_Matisse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1ec7-cac3-45d5-9828-8bba1c3c9283","keywords":null,"link":"/360/20210329_Elbuvolo_Matisse","timestamp":"2021. március. 29. 12:00","title":"A \"kínai Matisse\" szerényen élt, most 100 millió dollárt fizettek ki aktjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de26dff5-1c29-43c2-889b-806c7f144009","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A NAV 3.0, illetve az elektronikus számlázóplatformok megjelenése könnyebbséget jelent a számla-adminisztrációban és az adatszolgáltatásban. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a könyvelők munkáját is kiváltják ezek a megoldások. Ez azonban csak részben igaz: továbbra is szükség van rájuk.","shortLead":"A NAV 3.0, illetve az elektronikus számlázóplatformok megjelenése könnyebbséget jelent a számla-adminisztrációban és...","id":"20210325_Szamlazas_pandemia_idejen_szamlazz_hu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de26dff5-1c29-43c2-889b-806c7f144009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7efb5c-3a0c-4242-891b-19bd03dd3ba5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210325_Szamlazas_pandemia_idejen_szamlazz_hu","timestamp":"2021. március. 29. 07:30","title":"Számlázás pandémia idején: ezekre mindenképpen szüksége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627df266-a703-4046-81ce-5146070411f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brutális balesetet szenvedő Daniel Andre Tande jól reagált az ébresztésre.","shortLead":"A brutális balesetet szenvedő Daniel Andre Tande jól reagált az ébresztésre.","id":"20210328_Felebresztettek_a_komabol_a_102_kmhs_sebesseggel_lezuhano_norveg_siugrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=627df266-a703-4046-81ce-5146070411f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a95e82-7c2d-4237-a412-d75568be17ff","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Felebresztettek_a_komabol_a_102_kmhs_sebesseggel_lezuhano_norveg_siugrot","timestamp":"2021. március. 28. 18:38","title":"Felébresztették a kómából a 102 km/h-s sebességgel lezuhant norvég síugrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

","id":"20210329_eroszak_budapest_jozsefvaros_ugyeszseg_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09705bc-4c68-4a6d-b700-86ab1d5b57a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_eroszak_budapest_jozsefvaros_ugyeszseg_gyanusitott","timestamp":"2021. március. 29. 12:47","title":"Buszról rángattak le és a megállóban próbáltak megerőszakolni egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]