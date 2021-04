Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"977374d7-0e6d-4ae4-acdc-0451f6a888cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel kérdést Hadházy Ákos.","shortLead":"A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel kérdést Hadházy Ákos.","id":"20210401_dubaj_hadhazy_meszaros_lorinc_magangep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977374d7-0e6d-4ae4-acdc-0451f6a888cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5328cd5-53ca-4513-a605-78acd56995d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_dubaj_hadhazy_meszaros_lorinc_magangep","timestamp":"2021. április. 01. 15:21","title":"Nem árulják el, hol ellenőrzik azokat a Liszt Ferenc repülőtéren, akik magángéppel repülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec751c1-cbc0-4407-87e6-28ba1d96f7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási volt a fellendülés a televíziók világában a pandémia első esztendeje alatt, és az egyik piackutató cég legalább ilyen diadalmas menetelést jósol erre az évre is.","shortLead":"Óriási volt a fellendülés a televíziók világában a pandémia első esztendeje alatt, és az egyik piackutató cég legalább...","id":"20210401_trendforce_felmeres_mekkora_tv_merete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec751c1-cbc0-4407-87e6-28ba1d96f7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac6cca2-14c6-437e-9ef5-aea40d0f3719","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_trendforce_felmeres_mekkora_tv_merete","timestamp":"2021. április. 01. 12:03","title":"A méret a lényeg: egyre nagyobb tévéket akarunk otthonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szerzőnk a sokszínű, árnyalt, számos választást kínáló pártrendszer híve, ám elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után nem arra lesz szükség. Vélemény.","shortLead":"Szerzőnk a sokszínű, árnyalt, számos választást kínáló pártrendszer híve, ám elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges...","id":"202113_egy_part_ha_muszaj_sok_part_ha_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e9e8f-4f18-42d7-aa41-aa97d59da82c","keywords":null,"link":"/360/202113_egy_part_ha_muszaj_sok_part_ha_lehet","timestamp":"2021. április. 01. 13:00","title":"Révész: Egy párt, ha muszáj, sok párt, ha lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint ha Orbán Viktor „elvégezte volna a dolgát”, nem kellene rossz híreket hallania.","shortLead":"A DK elnöke szerint ha Orbán Viktor „elvégezte volna a dolgát”, nem kellene rossz híreket hallania.","id":"20210331_gyurcsany_orban_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3a7277-9353-4c89-b5bf-0944b49eb026","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_gyurcsany_orban_beszede","timestamp":"2021. március. 31. 22:07","title":"Gyurcsány Orbánnak: Hogy egyem az érzékeny szívét a főméltóságú úrnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás módjáról.","shortLead":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás...","id":"20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40940da-6ca4-445b-9e86-2193fec6cc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","timestamp":"2021. április. 01. 13:09","title":"A Momentum kitart az online előválasztás mellett, a DK határozottan ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","shortLead":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","id":"20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785ab650-8356-4b17-83f6-0eee13392e35","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","timestamp":"2021. április. 01. 11:38","title":"Több mint ezerszer zaklatta telefonon volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","shortLead":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","id":"20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61901b7a-d763-4ed1-81e7-73f68137d87b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","timestamp":"2021. március. 31. 17:06","title":"Váratlan magyar siker: Hide the Pain Harold lett a stockholmi vakcinaregisztráció arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]