[{"available":true,"c_guid":"00a707ad-774b-4fd6-b156-d89181db503c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lakcímnyilvántartásból kivonjuk a Kubatov-listát, és máris megvan, hogy ki szavazhat az előválasztáson – erre jött rá a Duma Aktuál. A részvételhez alá kell írni egy értéknyilatkozatot is, ez pedig olyan lesz a fideszeseknek, mint a vámpírnak a fokhagyma. De miért hasonlít az egész egy vízóraleolvasáshoz? ","shortLead":"A lakcímnyilvántartásból kivonjuk a Kubatov-listát, és máris megvan, hogy ki szavazhat az előválasztáson – erre jött rá...","id":"20210331_Duma_Aktual_Elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a707ad-774b-4fd6-b156-d89181db503c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a4e69f-c403-474e-bc1a-d353080a6084","keywords":null,"link":"/360/20210331_Duma_Aktual_Elovalasztas","timestamp":"2021. március. 31. 19:00","title":"Duma Aktuál az előválasztásról: Parizer Peti és kisgatyás András helyett nyuszit és rókát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél. ","shortLead":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor...","id":"20210402_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48245545-e3f6-4390-b8bc-0acb9faa1904","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban","timestamp":"2021. április. 02. 07:36","title":"Orbán: Jövő héten kiderül, beolthatók-e itthon a 16-18 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági óvást emelt, de hiába. Akit adócsaláson kapnak, annak mostantól elég visszafizetnie az elcsalt adót egy büntetőkamattal együtt, és nem kerül börtönbe.","shortLead":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági...","id":"20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674b33ab-de8f-4017-b12f-c021c10d8d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","timestamp":"2021. március. 31. 17:42","title":"Romániában az adócsalók már kivásárolhatják magukat a börtönbüntetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fb1d9-9e50-4b0f-a37e-a8448e3d80a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube évek óta tervezi, hogy valamilyen formában megújítja a videóra leadható reakciók megjelenítését. Most úgy tűnik, közel értek a célhoz.","shortLead":"A YouTube évek óta tervezi, hogy valamilyen formában megújítja a videóra leadható reakciók megjelenítését. Most...","id":"20210331_youtube_video_like_dislike_szamlalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4fb1d9-9e50-4b0f-a37e-a8448e3d80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603142-4715-42ae-9d5a-8c8369f70e06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_youtube_video_like_dislike_szamlalo","timestamp":"2021. március. 31. 15:03","title":"Új funkciót tesztel a YouTube, sokkal jobb hely lehet tőle a videómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aec4827-df44-4522-ae72-c280ce60ec0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A típusból nem sok készült, és mára értelemszerűen még kevesebb maradt fenn jó állapotban. Mi találtunk egyet.","shortLead":"A típusból nem sok készült, és mára értelemszerűen még kevesebb maradt fenn jó állapotban. Mi találtunk egyet.","id":"20210402_ritka_bmwt_talaltunk_az_alfoldon_ime_a_nyithato_teteju_regi_baur_3as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aec4827-df44-4522-ae72-c280ce60ec0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a315d-c929-4abd-867b-78648e3cfadd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_ritka_bmwt_talaltunk_az_alfoldon_ime_a_nyithato_teteju_regi_baur_3as","timestamp":"2021. április. 02. 06:41","title":"Ritka BMW-t találtunk az Alföldön, íme a nyitható tetejű régi Baur 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A francia Európa-ügyi államtitkár szerint mire engedélyt kap az orosz vakcina, addigra az EU-nak sokkal több vakcina áll majd rendelkezésére.","shortLead":"A francia Európa-ügyi államtitkár szerint mire engedélyt kap az orosz vakcina, addigra az EU-nak sokkal több vakcina...","id":"20210401_unios_engedely_Szputnyik_V_vakcina_ema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a305bcb5-1678-45e0-8105-ae5616064080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_unios_engedely_Szputnyik_V_vakcina_ema","timestamp":"2021. április. 01. 20:45","title":"Június végén kaphat leghamarabb uniós engedélyt a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével Szúnyogmonitor néven új weboldalt hoztak létre azzal a céllal, hogy a lakosság bevonásával feltérképezzék az emberre veszélyes kórokozókat, vírusokat is terjesztő, invazív csípőszúnyogfajok hazai terjedését. A közösségi tudomány (citizen science) jegyében létrehozott, lakossági megfigyelésekre épülő weboldal április elsején kezdte meg működését.","shortLead":"Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével Szúnyogmonitor néven új weboldalt hoztak létre azzal...","id":"20210401_szunyogmonitor_csiposzunyog_invaziv_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7652d0e6-dd90-4153-bd0f-0d6d20577742","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_szunyogmonitor_csiposzunyog_invaziv_faj","timestamp":"2021. április. 01. 20:03","title":"Új weboldalt indítottak a magyar kutatók a szúnyogok miatt, ön is segítheti a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]