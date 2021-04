Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Új Világ Néppárt kezdeményezte az akciót.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt kezdeményezte az akciót.","id":"20210401_margitsziget_koronavirus_aldozatok_kovek_megemlekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb848a-c72b-4b20-93fc-120c71f794b8","keywords":null,"link":"/elet/20210401_margitsziget_koronavirus_aldozatok_kovek_megemlekezes","timestamp":"2021. április. 01. 17:43","title":"Húszezer követ tettek ki a Margitszigeten a koronavírus áldozataira emlékezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központot. A brutális infláció, a járvány és egy elszabaduló élelmezési krízis miatt az üzbég kormánynak egyre égetőbb feladat, hogy javítsák valahogyan a mezőgazdaság teljesítményét, a magyar vezetők pedig azt remélik, hogy az itteni cégek kapnak majd jobb üzleti lehetőségeket a közép-ázsiai államban, ha most segítenek. Az eddigi tapasztalatok alapján mérget erre azért nem vennénk.","shortLead":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg...","id":"20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838fddca-44c9-43de-858f-1ecdbe153d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 01. 17:00","title":"Miért annyira fontos a magyar kormánynak az üzbég krumpli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66872445-d601-47b5-9b02-713b4e04db11","c_author":"Miklós Tamás","category":"360","description":"Walter Pehlének kulcsszerepe volt abban, hogy Németország elkezdett szembenézni a náci múlttal. A magyar kultúra elkötelezett barátja, támogatója volt, sokszor tartott előadást Budapesten.\r

","shortLead":"Walter Pehlének kulcsszerepe volt abban, hogy Németország elkezdett szembenézni a náci múlttal. A magyar kultúra...","id":"20210401_Meghalt_Walter_Pehle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66872445-d601-47b5-9b02-713b4e04db11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246f14a-fe27-4a69-849c-3a69a9b30ee4","keywords":null,"link":"/360/20210401_Meghalt_Walter_Pehle","timestamp":"2021. április. 01. 19:30","title":"Meghalt Walter Pehle történész, korunk egyik legfontosabb könyvsorozatának szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","shortLead":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","id":"20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7637f6b-3635-425a-8e46-f070b5669e63","keywords":null,"link":"/elet/20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2021. április. 01. 17:11","title":"Törött szárnyú baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","id":"20210402_BMW_CE_04","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9ebc1-e0b7-4ad9-8405-454a5f4be4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_BMW_CE_04","timestamp":"2021. április. 02. 10:48","title":"Szériaváltozatban is nagyon futurisztikus a BMW elektromos robogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd65530-9464-4a72-8c2b-24274518d961","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Az emberiesség elleni bűntett és a népirtás nürnbergi perig ismeretlen fogalmát két jogtudós honosította meg a nemzetközi jogban. Philippe Sands jogászprofesszor, az angol PEN Club elnöke a családjával is összefonódó történetüket a Kelet–nyugati utca című könyvében örökítette meg.","shortLead":"Az emberiesség elleni bűntett és a népirtás nürnbergi perig ismeretlen fogalmát két jogtudós honosította meg...","id":"202113__philippe_sands_jogasz_iro__abunok_elhuzodasarol_lvivrol__mindig_ajovo_dont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd65530-9464-4a72-8c2b-24274518d961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b543969-c091-4026-aa5c-5e7af6a9bae1","keywords":null,"link":"/360/202113__philippe_sands_jogasz_iro__abunok_elhuzodasarol_lvivrol__mindig_ajovo_dont","timestamp":"2021. április. 02. 16:00","title":"\"Az ők és mi megkülönböztetésével kezdődik, hogy valakiből kivész az emberiesség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és Sándor Györggyel. Könyvajánló. ","shortLead":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és...","id":"20210401_Tilos_a_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06cbbea-5a23-48f1-bb7e-a27b2ec6470e","keywords":null,"link":"/360/20210401_Tilos_a_ki","timestamp":"2021. április. 01. 16:00","title":"Kalmár János híres művészbarátaival közösen \"könyvtöpreng\" a kijárási tilalomról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]