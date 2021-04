Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","shortLead":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","id":"20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2521229-a6b0-4a25-a195-1ef39c517ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 05:48","title":"Új negatív rekord Brazíliában: 24 óra alatt 4249 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c2bf87-15f9-4e06-9b90-049693ef3f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Facebook lemásolná a Clubhouse nevű alkalmazást, a cég azonban most először adott ki hivatalos tájékoztatást a készülő új szolgáltatásáról.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Facebook lemásolná a Clubhouse nevű alkalmazást, a cég azonban most először...","id":"20210408_facebook_hotline_clubhouse_beszelgetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c2bf87-15f9-4e06-9b90-049693ef3f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3549c-1232-419f-a552-6068f5047db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_hotline_clubhouse_beszelgetes","timestamp":"2021. április. 08. 18:03","title":"Új szolgáltatást tesztel a Facebook, a Hotline lesz az új Clubhouse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eljegyzési ünnepségen a férfi eltörte a menyasszonya orrcsontját.","shortLead":"Az eljegyzési ünnepségen a férfi eltörte a menyasszonya orrcsontját.","id":"20210409_menyasszony_eljegyzes_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a396246-35a4-4203-b311-5f5da6e29609","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_menyasszony_eljegyzes_bantalmazas","timestamp":"2021. április. 09. 11:43","title":"Vádat emeltek a menyasszonyát az eljegyzésükön összeverő férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b70a325-e3f1-445a-84dd-4453d553e0b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akiknek egyszerűen kevés az eddigi 612 lóerős teljesítmény. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akiknek egyszerűen kevés az eddigi 612 lóerős teljesítmény. ","id":"20210409_712_loeros_lett_a_mercedesamg_kupeterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b70a325-e3f1-445a-84dd-4453d553e0b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216a8cfc-3b86-4f14-bd5e-388f8facc3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_712_loeros_lett_a_mercedesamg_kupeterepjaro","timestamp":"2021. április. 09. 09:21","title":"712 lóerős lett az új Mercedes-AMG kupéterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átrendeződött a fővárosban lakást bérlők életkor szerinti megoszlása a koronavírus egy éve alatt.","shortLead":"Átrendeződött a fővárosban lakást bérlők életkor szerinti megoszlása a koronavírus egy éve alatt.","id":"20210408_budapesti_alberletek_korosztalyok_rentingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af011f-d43a-4d25-a2c7-567ca74e54c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210408_budapesti_alberletek_korosztalyok_rentingo","timestamp":"2021. április. 08. 19:27","title":"Kiszorultak a fiatalok a budapesti albérletekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","shortLead":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","id":"20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa23a9-2950-4e0d-b3b2-e2b153d87cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","timestamp":"2021. április. 10. 09:20","title":"Elhunyt 245 beteg, 8053 az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f2cf82-0173-4f0a-b37d-88dd28e2961f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Én vagyok az a kislány, akit 14 éve megmentettél” – mutatkozott be a tűzoltónak. ","shortLead":"„Én vagyok az a kislány, akit 14 éve megmentettél” – mutatkozott be a tűzoltónak. ","id":"20210409_Tuz_ego_epulet_mentes_Debrecen_tuzolto_koszonet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f2cf82-0173-4f0a-b37d-88dd28e2961f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd70a53a-9e63-4982-b53a-2c3b38bf747f","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Tuz_ego_epulet_mentes_Debrecen_tuzolto_koszonet","timestamp":"2021. április. 09. 11:05","title":"14 év után felkereste megmentőjét egy debreceni lány, akit négyévesen kihoztak egy lakástűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]