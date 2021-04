Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","shortLead":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","id":"20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd94240-1562-4ce2-8872-9a8a7be9c722","keywords":null,"link":"/sport/20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","timestamp":"2021. április. 10. 08:40","title":"Dárdai Petry Zsolt elbocsátásól: Kemény, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg, az érettségi pedig írásbeli lesz. Ha lesz elég oltott, akkor nem kizárt, hogy a védettségi igazolvánnyal moziba, étterembe is lehet menni. Orbán Viktor az elbocsátott Petry Zsolt kapusedzőről is elmondta a véleményét a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg...","id":"20210409_orban_radiointerju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99259c3a-2b57-4e25-a4de-5efbfca4c823","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orban_radiointerju","timestamp":"2021. április. 09. 07:47","title":"Orbán: Június elejére hétmillió magyar megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és módon ostorozta a közmédiát.","shortLead":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és...","id":"20210409_kozmedia_provokacio_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c2c16-1774-4540-90c2-dbe74b69d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kozmedia_provokacio_2","timestamp":"2021. április. 09. 11:24","title":"A közmédia a \"balliberális\" sajtó összefogását vizionálta, mert beszámolt a provokációs ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A program lényege, hogy havi 45 ezer forintot adnak azoknak, akik hamarabb elhelyezkednek máshol, hogy lejárna közfoglalkoztatási jogviszonyuk.","shortLead":"A program lényege, hogy havi 45 ezer forintot adnak azoknak, akik hamarabb elhelyezkednek máshol, hogy lejárna...","id":"20210410_itm_kozfoglalkoztatasbol_versenyszferaba_program_kozmunka_idenymunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c935b03a-af89-4f97-bd75-eae97ff1a640","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_itm_kozfoglalkoztatasbol_versenyszferaba_program_kozmunka_idenymunka","timestamp":"2021. április. 10. 10:45","title":"Pénzzel jutalmazzák azokat a közmunkásokat, akik gyorsan átlépnek a versenyszférába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a klubja által vallott értékeknek ellentmondóan nyilatkozó és emiatt elbocsátott kapusedző ügyéből azt a következtetést vonta le, hogy a liberális politika elnyomó.","shortLead":"A miniszterelnök a klubja által vallott értékeknek ellentmondóan nyilatkozó és emiatt elbocsátott kapusedző ügyéből azt...","id":"20210409_orban_viktor_petry_zsolt_kapusedzo_hertha_bsc_szivarvanycsaladok_bevandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18700a5b-16ab-4e68-932b-ea02343f8e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orban_viktor_petry_zsolt_kapusedzo_hertha_bsc_szivarvanycsaladok_bevandorlas","timestamp":"2021. április. 09. 08:41","title":"Orbán Viktor szerint mindenki Petry Zsolttal van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus nem válogat jobb- és baloldal között, ezért ebben nem lehet jobb- vagy baloldali politika sem – írják az ellenzéki pártok.","shortLead":"A vírus nem válogat jobb- és baloldal között, ezért ebben nem lehet jobb- vagy baloldali politika sem – írják...","id":"20210410_Kozosen_kerik_az_ellenzeki_partok_hogy_ne_kelljen_regisztralni_az_oltasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea40f8d-04f7-4508-850b-9976104cfcd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Kozosen_kerik_az_ellenzeki_partok_hogy_ne_kelljen_regisztralni_az_oltasra","timestamp":"2021. április. 10. 11:22","title":"Közösen kérik az ellenzéki pártok, hogy ne kelljen regisztrálni az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem csak a videós megbeszélésekhez jöhet jól.","shortLead":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem...","id":"20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e5086a-4604-4a43-b9d0-3506ecc9acbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","timestamp":"2021. április. 10. 12:03","title":"A Belkin új telefontartója mindig arra fordítja az iPhone-t, amerre a használója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]