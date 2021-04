Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0b5ae94-0e10-408d-8771-f087b3e90ce0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ázsiában már több ország is betiltotta a diklofenák használatát az állatgyógyászatban, mert a szerrel kezelt haszonállatok tetemeiből táplálkozó keselyűk elhullottak.","shortLead":"Ázsiában már több ország is betiltotta a diklofenák használatát az állatgyógyászatban, mert a szerrel kezelt...","id":"20210412_europa_keselyu_gyulladascsokkento_szer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5ae94-0e10-408d-8771-f087b3e90ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ff76b1-56a7-48de-9a3c-220877d86c8d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_europa_keselyu_gyulladascsokkento_szer","timestamp":"2021. április. 12. 21:56","title":"Kiirthatja Európa keselyűinek nagy részét egy gyulladáscsökkentő szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államfő szerint minősíthetetlen, ha tényleg elhangzott az, amiről az újságok írnak. Ugyanakkor a professzor állami kitüntetését nem vonhatják vissza.","shortLead":"Az államfő szerint minősíthetetlen, ha tényleg elhangzott az, amiről az újságok írnak. Ugyanakkor a professzor állami...","id":"20210412_Ader_Janos_szeged_professzor_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28438d1e-0316-489d-9ad2-930f02d07895","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Ader_Janos_szeged_professzor_botrany","timestamp":"2021. április. 12. 21:11","title":"Áder János a szegedi professzorról: Ha valóban az hangzott el, az minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési rendszerének működésébe.","shortLead":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési...","id":"20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea54ef2-99ef-4938-b4f9-ac79c26bf0bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","timestamp":"2021. április. 13. 17:03","title":"Titkos projektet futtatott a Google, hogy gyengítse a konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c621c2-5bb1-4ae4-8c87-eb19cd1d69f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félkemény, érleletlen sajt Ciprus exportjának negyedét teszi ki.","shortLead":"A félkemény, érleletlen sajt Ciprus exportjának negyedét teszi ki.","id":"20210412_Unios_oltalom_Ciprus_halloumi_sajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c621c2-5bb1-4ae4-8c87-eb19cd1d69f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae205fe-2026-4b53-81c9-348f250e5992","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Unios_oltalom_Ciprus_halloumi_sajt","timestamp":"2021. április. 12. 17:59","title":"Uniós oltalmat kap a ciprusi halloumi sajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb1ca7-3385-42b0-aa05-d4a8a375f853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szülőhelye, Monaco zászlajának piros-fehér színe jól mutat versenycsíkozásként a Ferrari 488 Pista Spideren. ","shortLead":"Szülőhelye, Monaco zászlajának piros-fehér színe jól mutat versenycsíkozásként a Ferrari 488 Pista Spideren. ","id":"20210412_Csodas_uj_Ferrarija_van_Charles_Leclercnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb1ca7-3385-42b0-aa05-d4a8a375f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2089f0-7a22-4716-a83f-d08a82a03eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Csodas_uj_Ferrarija_van_Charles_Leclercnek","timestamp":"2021. április. 12. 15:14","title":"Csodás új Ferrarija van Charles Leclerc-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy jónak tartja a techóriások megfékezését célzó uniós irányt, de kiderült az is, hogy fontolgatja: regisztrál a Tiktokra.","shortLead":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt...","id":"20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f229f9-0124-4f36-b714-89bf055e38f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","timestamp":"2021. április. 13. 21:28","title":"Most még Brüsszelre hagyja a Facebook megrendszabályozását a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez a lakásunk). Mi és itt teszteltük a Telekom Okoswifi Rendszerét. Lássuk, mire jutottunk. ","shortLead":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez...","id":"magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f822f1-f218-4e5f-8eb1-7e418b704f83","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","timestamp":"2021. április. 13. 12:30","title":"Okoswifi vs. gyakorlatlan, ámde gyanakvó tesztelők – 1:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új lehetőségeket nyithat. A piac tekintélyes hányada már így is a NER kezében van.","shortLead":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új...","id":"202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13111e40-769b-4ed6-b621-c67c53f0e746","keywords":null,"link":"/360/202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","timestamp":"2021. április. 13. 13:00","title":"Petr Kellner halála adhat lökést a telekompiac fideszes bekebelezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]