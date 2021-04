Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy győri szabadstrand kabinjánál érték tetten.","shortLead":"Egy győri szabadstrand kabinjánál érték tetten.","id":"20210415_gyori_pedofil_vademelesi_javaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc90680-a57e-46d2-bd08-e48a8c78c019","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_gyori_pedofil_vademelesi_javaslat","timestamp":"2021. április. 15. 11:14","title":"Sapkába rejtett kamerával videózott kislányokat egy pedofil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására az országban.

","shortLead":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására...","id":"20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fa5bde-1cb8-42ee-a995-95c9f70773ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","timestamp":"2021. április. 13. 20:30","title":"Szlovákia enyhít a korlátozásokon, megnyithatnak az üzletek, istentiszteletre is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A reklámszakma a tartalékait bedobva mentette a menthetőt 2020-ban, de a kommunikációs cégek nagy bajban vannak. Marketingkommunikációra közel 16, reklámokra 2,8 százalékkal kevesebb pénzt költöttek tavaly, mint 2019-ben, ráadásul az állami költések nagyban meghatározzák, hova mennyi pénz érkezik.","shortLead":"A reklámszakma a tartalékait bedobva mentette a menthetőt 2020-ban, de a kommunikációs cégek nagy bajban vannak...","id":"20210414_reklamok_kommunikacio_marketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c387a-ff0d-4285-b198-5b23488a91c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_reklamok_kommunikacio_marketing","timestamp":"2021. április. 14. 18:16","title":"Az összeomlás szélére került a kommunikációs szakma több területe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikai Tosihiro szerint nincs értelme megrendezni a játékokat, ha az ront a járványhelyzeten.\r

","shortLead":"Nikai Tosihiro szerint nincs értelme megrendezni a játékokat, ha az ront a járványhelyzeten.\r

","id":"20210415_tokio_olimpia_japan_kormany_politikus_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f604760b-3800-4d4d-a462-c6fd70bc7981","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_tokio_olimpia_japan_kormany_politikus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 15:15","title":"Egy japán kormánypárti politikus szerint még akár le is fújhatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó ötletnek.","shortLead":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó...","id":"20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7deb34-5ea0-4dcd-865d-cb56c285c3df","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","timestamp":"2021. április. 15. 07:51","title":"Borúlátó Budapest: kevesen hiszik, hogy a járvány után több pénze lehet a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a829ce26-66b4-48df-a4a2-4a4420204ab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két fűrészhal tetemét mosta partra a víz Floridánál, az egyik súlya a 450 kilogrammot is elérheti.","shortLead":"Két fűrészhal tetemét mosta partra a víz Floridánál, az egyik súlya a 450 kilogrammot is elérheti.","id":"20210413_florida_fureszhal_kardhal_tetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a829ce26-66b4-48df-a4a2-4a4420204ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c8299f-e712-4ba4-b69c-adacbcc0ddf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_florida_fureszhal_kardhal_tetem","timestamp":"2021. április. 13. 18:03","title":"A valaha mért legnagyobb fűrészhalat mosta partra a víz Floridánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]