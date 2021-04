Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni külügyminisztérium, néhány nappal az után, hogy az iráni fővárostól 250 kilométerre délre található létesítményben felrobbant a telepet energiával ellátó központ. Az akcióval legalább kilenc hónappal visszavetették az iráni atomprogramot, s bár Tel-Avivban nem kommentálták a támadást, biztosra vehető, hogy a sikeres szabotázsakcióban benne volt a zsidó állam titkosszolgálata. A robbantás megnehezítheti a nyugati államok és Teherán közötti tárgyalásokat, s ha így lesz, Izrael két legyet ütött egy csapásra.","shortLead":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni...","id":"20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c7555-aa2b-422b-bc1b-42c17cf36d58","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"Így folytatódhat Izrael és Irán nem is olyan titkos háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése, sem az egészségüggyel kapcsolatos hazudozás.","shortLead":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése...","id":"20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1461ad6f-1a7c-4f38-b311-c40620df090f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","timestamp":"2021. április. 12. 17:30","title":"Ceglédi: Egy halott csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek az oltási sorrendben.","shortLead":"A 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek az oltási sorrendben.","id":"20210413_Korhatar_nelkul_AstraZeneca_oltoanyag_Szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13797cbd-9a3f-45a3-832e-53ddd3d8571a","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Korhatar_nelkul_AstraZeneca_oltoanyag_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 13. 17:53","title":"Mégis korhatár nélkül alkalmazzák az AstraZeneca oltóanyagát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra szólította fel Olaszország elnökét, kormányfőjét és a törvényhozás két házát, hogy a nemzet végre vessen számot azzal, mit műveltek az olasz csapatok a megszállt délszláv államban a német és magyar szövetségesek oldalán. Az egyik kezdeményező úgy nyilatkozott a Daily Telegraphnak, hogy olyan kérdés ez, amely kimondatlanul is ott tornyosul az olaszok emlékezetében, csak éppen elnyomják.","shortLead":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra...","id":"20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfa1de9-f141-4d6f-b47e-fc09f434216f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","timestamp":"2021. április. 12. 09:15","title":"Olaszország háborús múltjával való szembenézésre szólítanak fel értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia sikeres oltási kampánya, Brüsszel problémái e téren a Brexit mellé állítják a közvélemény növekvő részét – állapítja meg a Bloomberg, amely felmérte az első 100 nap hatását.","shortLead":"Nagy-Britannia sikeres oltási kampánya, Brüsszel problémái e téren a Brexit mellé állítják a közvélemény növekvő részét...","id":"20210412_A_vakcinavitak_a_Brexit_hiveit_erositik_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d774d147-1d35-4b0e-a81f-10f7dac466a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_vakcinavitak_a_Brexit_hiveit_erositik_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"A vakcinaviták a Brexit híveit erősítik az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple összegyúrná az Apple TV és a HomePod nevű termékeit egy készülékbe.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple összegyúrná az Apple TV és a HomePod nevű termékeit egy készülékbe.","id":"20210413_apple_tv_homepod_ipad_okos_hangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6ecb7e-cab9-4b32-a931-a87bf2e303ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_apple_tv_homepod_ipad_okos_hangszoro","timestamp":"2021. április. 13. 15:03","title":"Már készül az új Apple TV, ez valami nagyon új lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De egyik AstraZenecával oltott páciens sem halt meg.","shortLead":"De egyik AstraZenecával oltott páciens sem halt meg.","id":"20210413_astrazeneca_verrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57ef244-94f7-4a91-b1f5-621b71ee8c77","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. április. 13. 07:18","title":"Ausztráliában 700 ezer oltás után két vérrögösödéses esetet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]