Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf09e892-1069-4a01-8a29-115a5ea6d474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel vizsgázott a rover (nyitóképünkön is látható) MOXIE nevű eszköze, amely mintegy 800 Celsius-fokon gyártott le oxigént a vörös bolygón. Nem valami sokat, de ez is jelentős eredmény.","shortLead":"Sikerrel vizsgázott a rover (nyitóképünkön is látható) MOXIE nevű eszköze, amely mintegy 800 Celsius-fokon gyártott le...","id":"20210422_perseverance_mars_jaro_oxigen_moxie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf09e892-1069-4a01-8a29-115a5ea6d474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64daf486-a0f5-4e67-b320-3ac3d5554146","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_perseverance_mars_jaro_oxigen_moxie","timestamp":"2021. április. 22. 10:33","title":"Itt a NASA újabb sikere: 10 percre elég oxigént termelt a Marson a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók – közölte a Tel Aviv-i Egyetem (TAU).","shortLead":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók –...","id":"20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9f716-b3a4-446f-aa99-9aee9c073a02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","timestamp":"2021. április. 22. 09:03","title":"Csak rámutatnak az anyajegyre ezzel a kütyüvel, és megmondja, bőrrákról van-e szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, ez már a miniszterelnök rádióinterjúja előtt kiderült. Szombaton nyithatnak a teraszok, a kijárási tilalom este 11-kor kezdődik. A következő lépés 4 millió oltottnál jön, a szolgáltatások egészen széles köre lesz elérhető a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára.","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, ez már a miniszterelnök rádióinterjúja előtt kiderült. Szombaton nyithatnak a teraszok...","id":"20210423_Orban_nyitas_kossuth_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92386a66-8a8c-4fb3-a467-2cdffc8ce610","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Orban_nyitas_kossuth_radio","timestamp":"2021. április. 23. 07:39","title":"Orbán bejelentette, a védettek számára nyitnak például a színházak, mozik, éttermek és szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint kétharmadában már egyáltalán nincsen szabad ágy.","shortLead":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint...","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6d2e2-171b-4143-aa9e-6e3ae8524e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","timestamp":"2021. április. 22. 10:25","title":"Óriási a baj Indiában, egyetlen nap alatt 314 ezer fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0061ec6c-fa14-4e90-90dd-8fd9902e0cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26 001 koronavírusos beteg halt meg itthon a járvány kezdete óta. ","shortLead":"26 001 koronavírusos beteg halt meg itthon a járvány kezdete óta. ","id":"20210422_Magyarorszagon_halt_meg_lakossagaranyosan_a_legtobb_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0061ec6c-fa14-4e90-90dd-8fd9902e0cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e8e7b-e9e0-434c-8a48-f24c1fa4fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Magyarorszagon_halt_meg_lakossagaranyosan_a_legtobb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. április. 22. 11:28","title":"A járvány kezdete óta lakosságarányosan Magyarországon halt meg a legtöbb koronavírusos beteg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenntarthatatlan módon élünk, a világ népessége évente közel háromszor annyi erőforrást használ fel, mint amennyit a Föld képes hulladékként feldolgozni, illetve újrateremteni. 2050-re hárommilliárd ember lakóhelyén alakulhatnak ki elviselhetetlen életkörülmények.","shortLead":"Fenntarthatatlan módon élünk, a világ népessége évente közel háromszor annyi erőforrást használ fel, mint amennyit...","id":"202116__a_fold_napja__veszelyben_acivilizacio__szemet_nelkul__megsebezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086ef75-4891-4c1f-af56-6e9c1566db25","keywords":null,"link":"/360/202116__a_fold_napja__veszelyben_acivilizacio__szemet_nelkul__megsebezve","timestamp":"2021. április. 22. 17:00","title":"Zsákutcába vezet a klímaváltozás, de van még esély kifarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel később sokan azt hozzák fel, milyen rosszul öregedtek egyes poénjai, de arról ma kevesebb szó esik, milyen bevállalósan kezdődött el annak idején az egész.","shortLead":"Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel...","id":"20210422_jobaratok_sorozat_hbo_hbogo_idejetmult_noi_szereplok_feminizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbabb87-b9cd-4ee0-9e1b-5ad6ac5d44dd","keywords":null,"link":"/elet/20210422_jobaratok_sorozat_hbo_hbogo_idejetmult_noi_szereplok_feminizmus","timestamp":"2021. április. 22. 20:00","title":"A Jóbarátoknak már az első két része olyat dobott, amit addig szinte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","shortLead":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","id":"20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc1342-c2cf-4b0c-a040-3ebf7c3bfe6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","timestamp":"2021. április. 23. 19:09","title":"Hamis koronavírus-teszteredményekkel próbálnak bejutni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]