Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","shortLead":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","id":"20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b908af5-2bf8-41e3-93d7-3583b869ee21","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","timestamp":"2021. április. 24. 13:28","title":"Megtalálták az eltűnt indonéz tengeralattjáró egyes darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég szakápoló, hanem mert hiányoznak azok a sok országban már alkalmazott etikai elvek – életvégi döntések –, amelyek alapján a kórházakban megítélhetik, kit tegyenek lélegeztetőgépre.","shortLead":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég...","id":"202116_ideghaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f453da97-e1ed-4705-8106-4e23af474706","keywords":null,"link":"/360/202116_ideghaboru","timestamp":"2021. április. 23. 06:30","title":"„A kórházakban háborús helyzet van, de meglincselik, aki ezt nyilvánosan kimondja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon gyűjti az előrendeléseket.","shortLead":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi...","id":"20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2557bb-52b4-4aa3-ba8b-464b1feffaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","timestamp":"2021. április. 24. 08:03","title":"Könnyű álmot, horkolásmentes éjszakát ígér ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","shortLead":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","id":"20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdebd-ee59-4720-bbd7-ddb92a7923ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","timestamp":"2021. április. 22. 20:21","title":"A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban. Elég nagy a baj ahhoz, hogy most végre változtassunk életmódunkon.","shortLead":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban...","id":"202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d7f64-9d09-4794-8a17-1a627694c955","keywords":null,"link":"/360/202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","timestamp":"2021. április. 22. 19:00","title":"Elhíztunk a karanténban, nincs nálunk Covid-veszélyeztetettebb nép Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A románok előszeretettel kirándulnak a húsvétot velük egy időpontban ünneplő balkáni országokba. Az idei vakáció drága lehet.","shortLead":"A románok előszeretettel kirándulnak a húsvétot velük egy időpontban ünneplő balkáni országokba. Az idei vakáció drága...","id":"20210422_romania_karanten_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da310c01-105e-46f6-a93d-695a1c7480b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_romania_karanten_husvet","timestamp":"2021. április. 22. 21:52","title":"Románia karanténnal várja a hazatérő vendégmunkásait és turistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két napig élt szakadár liga kiagyalói csak ittasak lehettek a cég szerint.","shortLead":"A két napig élt szakadár liga kiagyalói csak ittasak lehettek a cég szerint.","id":"20210424_A_Heineken_hirdetesben_rugott_meg_egy_nagyot_az_elbukott_Szuperligaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af246ae-07cb-49ba-baf0-7d43868fd178","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_A_Heineken_hirdetesben_rugott_meg_egy_nagyot_az_elbukott_Szuperligaba","timestamp":"2021. április. 24. 12:11","title":"A Heineken hirdetésben rúgott még egy nagyot az elbukott Szuperligába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra. ","shortLead":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van...","id":"20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c15da-b8a3-4c6d-a591-b7eb1d5d3983","keywords":null,"link":"/360/20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","timestamp":"2021. április. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: Semjén-céllövölde és Szarvas József-pavilon is lesz a vadászati kiállításon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]