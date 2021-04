Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185304d3-12dd-4763-a9ab-160963aa144a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök elfogták az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták az elkövetőt.","id":"20210423_lovoldozes_san_diegoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185304d3-12dd-4763-a9ab-160963aa144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62fd878-bf82-4682-9c36-d35a178ba462","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_lovoldozes_san_diegoban","timestamp":"2021. április. 23. 18:33","title":"Lövöldözés volt San Diegóban, egy ember meghalt, négyen megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem ért véget.","shortLead":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem...","id":"20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd340d82-6202-41a2-82b9-65c7bd341ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 13:23","title":"Müller Cecília elrendelte a tömeges oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","shortLead":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","id":"20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b2b101-4328-4f53-9e54-fdce1e524577","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","timestamp":"2021. április. 24. 21:45","title":"Letartóztattak Mallorcán egy férfit, aki vélhetően 22 embert fertőzött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője a New York Times-ban.","shortLead":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője...","id":"20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf78678-1a7c-4e1e-a9cb-c3b36f792e14","keywords":null,"link":"/360/20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","timestamp":"2021. április. 25. 09:00","title":"WHO-főigazgató: A gazdag országoknak segíteniük kell a járvány leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aea514-6e57-45da-bc29-5f6baf9ab927","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kivitelű stuttgarti járgány elsősorban a Mika Häkkinen rajongók körében arathat komoly sikert.","shortLead":"Ez az egyedi kivitelű stuttgarti járgány elsősorban a Mika Häkkinen rajongók körében arathat komoly sikert.","id":"20210425_bejaratosan_uj_allapotban_varja_uj_gazdajat_egy_22_eves_mercedes_kulonlegesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8aea514-6e57-45da-bc29-5f6baf9ab927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddb796a-da09-4978-aac6-5132624a5b38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_bejaratosan_uj_allapotban_varja_uj_gazdajat_egy_22_eves_mercedes_kulonlegesseg","timestamp":"2021. április. 25. 06:41","title":"Nem az ereje miatt különleges ez a 22 évesen is bejáratósan új eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","shortLead":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","id":"20210423_4_6_villamos__hev_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b2414-87ed-4614-b9e5-7055128f1ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_4_6_villamos__hev_bkk","timestamp":"2021. április. 23. 12:05","title":"Karbantartás miatt nem jár a 6-os villamos hétfő éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási kampány, illetve maga a szavazás állhat a járvány ismételt berobbanásának hátterében. ","shortLead":"A választási kampány, illetve maga a szavazás állhat a járvány ismételt berobbanásának hátterében. ","id":"20210423_peru_fertozes_elhunyt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fce26-b62f-4e2a-8da5-7d5ce48c6d1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_peru_fertozes_elhunyt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 23. 19:34","title":"Peruban átlagosan ötpercenként valaki belehal a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]