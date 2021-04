Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába ígér óriási előnyöket egy új technológia, ha az emberi képességek akadályt állíthatnak az útjába – foglalható össze amerikai kutatók megfigyelése. Bár a háromdimenziós képek sokkal több információt tartalmaznak, mint a síkbeliek, bizonyos esetekben az emberi szem jobban eligazodik ez utóbbiakon – írják a Kaliforniai Egyetem szakemberei tanulmányukban. ","shortLead":"Hiába ígér óriási előnyöket egy új technológia, ha az emberi képességek akadályt állíthatnak az útjába – foglalható...","id":"202116_elonyos_3ds_felvetelek_hatranya_a_kevesebb_tobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdb9ca1-5a27-4235-9e40-652e30bd8609","keywords":null,"link":"/360/202116_elonyos_3ds_felvetelek_hatranya_a_kevesebb_tobb","timestamp":"2021. április. 26. 16:00","title":"Miért van az, hogy a 3D-s képeken több infó van, mégis kevesebbet látunk belőle? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","shortLead":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","id":"20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4483e9-1770-4b12-ba1f-b26e1360f321","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","timestamp":"2021. április. 26. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos, 5-ajtós új Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a6a129-5d53-4a36-b0a3-620dae18ac5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 70 kutató és 21 ország bevonásával készített nemzetközi tanulmány szerint 4 százalékkal csökkent az öngyilkosságok aránya a pandémia első szakaszában. Az osztrák trend megfelel a nemzetközi eredményeknek, a csökkenés nagyrészt a szociális intézkedéseknek köszönhető.



","shortLead":"Egy 70 kutató és 21 ország bevonásával készített nemzetközi tanulmány szerint 4 százalékkal csökkent az öngyilkosságok...","id":"20210426_Csokkent_az_ongyilkossagi_arany_a_pandemia_alatt_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a6a129-5d53-4a36-b0a3-620dae18ac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15a0fd-fa2d-4857-8a04-2615f2276eee","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Csokkent_az_ongyilkossagi_arany_a_pandemia_alatt_Becsben","timestamp":"2021. április. 26. 13:10","title":"Csökkent az öngyilkosságok aránya a járvány alatt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kúria végzésében elismerte, hogy a dolgozók akkor is sztrájkolhatnak, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül veszélybe.","shortLead":"A Kúria végzésében elismerte, hogy a dolgozók akkor is sztrájkolhatnak, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül...","id":"20210426_kuria_szfe_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d9e41c-9387-4c50-b63f-c112ea061468","keywords":null,"link":"/elet/20210426_kuria_szfe_sztrajk","timestamp":"2021. április. 26. 06:52","title":"Jogosan sztrájkoltak az SZFE tanárai a Kúria szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső jelentés szerint a Facebook nem akadályozta meg, hogy szélsőjobboldali csoportok az amerikai Capitoliumban történt zavargásokat a platformján tervezzék.","shortLead":"Egy belső jelentés szerint a Facebook nem akadályozta meg, hogy szélsőjobboldali csoportok az amerikai Capitoliumban...","id":"20210425_Talan_megakadalyozhatta_volna_a_Facebook_a_Capitolium_elleni_tamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982933b6-3292-4914-b08b-59c870cf562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Talan_megakadalyozhatta_volna_a_Facebook_a_Capitolium_elleni_tamadast","timestamp":"2021. április. 25. 09:15","title":"Talán megakadályozhatta volna a Facebook a Capitolium elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor így autózik, de a forgalom többi résztvevőjének reakcióival nem. ","shortLead":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor...","id":"20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b8464-f1ef-46dc-873d-3854ceff2062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","timestamp":"2021. április. 25. 08:16","title":"Az M7-est nézte versenyszimulációnak egy Chevrolet Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]