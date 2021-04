Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","shortLead":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","id":"20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456daa-1764-4f24-a698-112d5f4ffc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","timestamp":"2021. április. 28. 07:29","title":"Busszal ütközött, meghalt egy autós az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","shortLead":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","id":"20210428_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49b2a1d-b8f4-4997-8200-689fcfe72727","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 28. 05:36","title":"Egy ideig ez lehet az utolsó viharok nélküli nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is alapítványokba szerveznék.","shortLead":"Jakab András arról is beszélt, hogy bár rákeresett, nem talált nemzetközi példát arra, hogy a közvagyont máshol is...","id":"20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7703264a-f6ca-4965-ae9a-f3f111633df0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_alkotmanyjogasz_jakab_andras_kozvagyon_fidesz_alapitvany","timestamp":"2021. április. 28. 13:40","title":"Alkotmányjogász: Az MSZMP használt hasonló technikát a vagyonátmentésre, mint amit ma a Fidesztől látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243b6d30-9f04-46b8-a1a0-d7d03375a7ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy minden szempontból hivatalosnak látszó, ennek ellenére hamis weboldal a DirectX 12 letöltésének ígéretével szerez adatokat a felhasználóktól, sőt rosszindulatú kártevőket is telepít a számítógépre.","shortLead":"Egy minden szempontból hivatalosnak látszó, ennek ellenére hamis weboldal a DirectX 12 letöltésének ígéretével szerez...","id":"20210429_hamis_directx12_letoltesi_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=243b6d30-9f04-46b8-a1a0-d7d03375a7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398b340-8024-4791-9d11-e5e122cc23e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_hamis_directx12_letoltesi_oldal","timestamp":"2021. április. 29. 11:03","title":"Vigyázzon, valódinak látszó DirectX letöltési oldallal támadnak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű rendező nemrég a TikTokon debütált a lánya oldalán.","shortLead":"A világhírű rendező nemrég a TikTokon debütált a lánya oldalán.","id":"20210429_Hogy_all_Martin_Scorsese_a_szempillagondoritovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b343c9a-8314-401d-a632-e389fe319ff2","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Hogy_all_Martin_Scorsese_a_szempillagondoritovel","timestamp":"2021. április. 29. 12:41","title":"Hogy áll Martin Scorsese a szempilla-göndörítővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","shortLead":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","id":"20210429_video_kozut_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940ee09-2c38-47c4-8634-c0292dda14b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_video_kozut_baleset","timestamp":"2021. április. 29. 08:22","title":"Most Gödöllőnél rohant bele egy autós a közutasok sárga életmentő dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés során Jakab Ferenc virológus. Oroszi Beatrix epidemológus is így látja, szerinte \"szinte borítékolható\", hogy visszatér közénk a vírus, egyszerűen azért, mert hatmilliárd emberrel \"remek, fogékony embertömeget\" kapott. ","shortLead":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés...","id":"20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bef83d-8519-4553-8737-3c56a1f3aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","timestamp":"2021. április. 29. 20:41","title":"Oroszi Beatrix és Jakab Ferenc szerint a terasznyitás nem robbantja be a járványt országosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]