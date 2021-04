Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","shortLead":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","id":"20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f600b33-4057-4bd9-b024-6b35532b371d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","timestamp":"2021. április. 23. 11:26","title":"Bíróság elé állítják a Free SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b28b3d3-e295-4380-8f9a-6b4bcaa07641","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ száz legbefolyásosabb globális gondolkodója közé választotta a Foreign Policy 2019-ben Carlo Rovelli olasz elméleti fizikust, a hurok-kvantumgravitációs elmélet egyik megalkotóját. Magyarul nemrég megjelent könyve kapcsán beszélgettünk vele.","shortLead":"A világ száz legbefolyásosabb globális gondolkodója közé választotta a Foreign Policy 2019-ben Carlo Rovelli olasz...","id":"202116__carlo_rovelli__tudomanyrol_idorol_es_ahulyeseg_osrobbanasarol__a_bizonytalansag_anormalis_letallapotunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b28b3d3-e295-4380-8f9a-6b4bcaa07641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a59311-754c-489f-a7ad-31f6acaf9bce","keywords":null,"link":"/360/202116__carlo_rovelli__tudomanyrol_idorol_es_ahulyeseg_osrobbanasarol__a_bizonytalansag_anormalis_letallapotunk","timestamp":"2021. április. 25. 08:15","title":"Carlo Rovelli: A \"gondolkodj a saját fejeddel\" mondás egyeseknél a hülyeség ősrobbanását eredményezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat, kerthelyiségüket. Az első kicsit szabadabb napon az időjárás is kegyes volt, így a belvárostól a Római-partig egy nagy szabadtéri fesztivállá vált a város. ","shortLead":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat...","id":"20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17b00f-a379-4066-ba43-f4e9b69026d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","timestamp":"2021. április. 24. 11:26","title":"Terasznyitás után egy nagy fesztiválnak tűnik a város - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig három csoportot készített fel a MOK egészségügyi munkára.","shortLead":"Eddig három csoportot készített fel a MOK egészségügyi munkára.","id":"20210423_magyar_orvosi_kamara_onkentes_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a173-1d37-4a55-858a-74b54209e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_magyar_orvosi_kamara_onkentes_korhaz","timestamp":"2021. április. 23. 15:39","title":"Már dolgoznak az orvosi kamara önkéntesei háziorvosok mellett és kórházban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket gyártó vállalkozásokat támogasson.","shortLead":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket...","id":"20210423_razer_wc_papir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c8775-f5c5-4744-be9c-9358e5d26cc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_razer_wc_papir","timestamp":"2021. április. 23. 15:03","title":"A billentyűzetek és egerek után a vécépapírok felé fordul a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","shortLead":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","id":"20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688439c-32f6-4608-9cc9-9ce2647f089d","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","timestamp":"2021. április. 24. 14:31","title":"Sós vízzel, de akár vizelettel is lehet működtetni ezt a hordozható lámpást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","shortLead":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","id":"20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c93ac3-056a-4801-ab25-bf79268662ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","timestamp":"2021. április. 24. 12:59","title":"Gyurcsány Ferenc szerint valaki az ő nevében beszéli le az embereket az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője a New York Times-ban.","shortLead":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője...","id":"20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf78678-1a7c-4e1e-a9cb-c3b36f792e14","keywords":null,"link":"/360/20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","timestamp":"2021. április. 25. 09:00","title":"WHO-főigazgató: A gazdag országoknak segíteniük kell a járvány leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]