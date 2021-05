Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első félév elmaradt béremelését 200 ezer forinttal kompenzálhatja a MÁV-csoport.","shortLead":"Az első félév elmaradt béremelését 200 ezer forinttal kompenzálhatja a MÁV-csoport.","id":"20210527_mav_beremeles_szakszervezet_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637091f5-22c6-406f-a70b-6300e5cc1607","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_mav_beremeles_szakszervezet_targyalas","timestamp":"2021. május. 27. 07:58","title":"350 ezres pulykapénz és 5 százalékos béremelés jöhet a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi köréből kiszálltak, Diósgyőrben szerinte a foci nem tartozik hozzájuk.","shortLead":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi...","id":"20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86dbeb2-9ac6-45b7-a0cb-b2edfbb25883","keywords":null,"link":"/sport/20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","timestamp":"2021. május. 27. 11:28","title":"Mészáros Lőrinc kétlaki életbe kezd: Budapesten is lesz „bázisa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e ki.

","shortLead":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e...","id":"20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a747fa-c5df-4d0d-8479-e12f4e6d9ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","timestamp":"2021. május. 27. 20:33","title":"A Facebook nem tiltja le többé a koronavírus mesterséges eredetéről szóló bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási szervezetek képviselői. A változtatást semmilyen formában nem tartják elfogadhatónak. ","shortLead":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási...","id":"20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f3709-d138-4802-b104-3c5f8eecd9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 26. 11:52","title":"„A Parlamentet se veszi meg senki” – civilek továbbra is elfogadhatatlannak tartják az új lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban is. Pál Lajos munkajogászt kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról.","shortLead":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban...","id":"20210526_munkajog_oltas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9c28c8-a705-4895-905a-a87cd7e57e64","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_munkajog_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Kötelezheti-e a főnök a beosztottjait az oltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","shortLead":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","id":"20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d774c4-1067-498d-aeea-2fe8c116e8e8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","timestamp":"2021. május. 27. 11:56","title":"Negyven felett jön rá a legtöbb magyar, hogy érdemes spórolni a vízfogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország jelentős részén a május végéhez illő szép idő várható, az osztrák és a horvát határ környékén lehet este zivatarra készülni.","shortLead":"Az ország jelentős részén a május végéhez illő szép idő várható, az osztrák és a horvát határ környékén lehet este...","id":"20210527_omsz_idojaras_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc6ef9e-af5e-48c4-a281-0b053e06d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_omsz_idojaras_vihar","timestamp":"2021. május. 27. 05:36","title":"25 fok is lehet ma, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]