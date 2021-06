Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is többen állították: elviselhetetlenül bánt a beosztottjaival.","shortLead":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is...","id":"20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b95b78c-5698-4021-82b5-f3f340544e27","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","timestamp":"2021. június. 11. 15:48","title":"Eszenyi Enikő is rendez a jövő évadban a kecskeméti színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","id":"20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2be1e8-fa90-4996-9cf4-06775388a8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 11. 09:09","title":"Nyolc koronavírusos beteg meghalt, 199 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról” szóló előterjesztéssel mégis ez történt. 