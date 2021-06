Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és úgy vélik, valószínű van összefüggés a védőoltással. A Pfizer szerint nincsen ok-okozati kapcsolat.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és...","id":"20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6834a410-0410-4097-9075-7c9674fec640","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","timestamp":"2021. június. 02. 09:38","title":"Nagyon ritkán szívizomgyulladás alakult ki fiatal férfiaknál Pfizer oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álnevet használó 33 éves magyar férfi 11 éven keresztül bujkált.\r

","shortLead":"Az álnevet használó 33 éves magyar férfi 11 éven keresztül bujkált.\r

","id":"20210602_Ujabb_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5298af2-af5d-47ee-9cd7-b506886ef1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ujabb_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 02. 06:44","title":"Újabb Top 50-es bűnözőt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","shortLead":"Hamarosan eltűnik a látképet romboló épület.","id":"20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f14e5f-d1db-4207-9c80-52bb97284597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7c85dd-178c-435f-9efe-fa593a0d0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Bontas_bode_Balatonalmadi","timestamp":"2021. június. 02. 12:58","title":"Győzött az ellenállás: lebontják a bódét a balatonalmádi mólónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3c104-9f2b-450b-ac76-804d4c797253","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 09:02","title":"Koronavírus: 275 új fertőzöttet találtak, 13 beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","shortLead":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","id":"20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197585e8-e4f1-4d1a-b59f-7c7cf200c920","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2021. június. 03. 17:29","title":"30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb változást az előző generációs eszközökhöz képest.","shortLead":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb...","id":"20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36309f33-4b6e-4c3d-ab69-cdded5cff62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2021. június. 02. 16:03","title":"Két új okosórát mutatott be a Huawei, mindkettőn a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben jelentette be Margrethe Vestager alelnök és Thierry Breton, belső piacért felelős biztos. A lehetőséget nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek számára is szeretnék megnyitni.



","shortLead":"Digitális európai személyazonosító okmány keretrendszerére tett javaslatot az Európai Bizottság. Ezt Brüsszelben...","id":"20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ffce99-924d-4669-81e1-349926a4b86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050b3f0-43c8-4f6a-9a80-f17a76f469f1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_Digitalis_szemelyi_igazolvanyt_vezetne_be_az_EU","timestamp":"2021. június. 03. 15:52","title":"Digitális személyi igazolványt vezetne be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc7625-c225-4d5f-b460-4f6f037a7484","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műanyag hó - mondják a helyi környezetvédők a Srí Lanka-i főváros, Colombo közelében fekvő tengerpartokat beborító műanyag-granulátumra. A szennyezés a május közepén kigyulladt, és szerdán süllyedni kezdő X-Press Pearl teherhajó fedélzetéről érkezik más, súlyosan mérgező anyagokkal együtt, és olajszivárgás is fenyeget. A szigetország eddigi legsúlyosabb környezeti katasztrófája nem csak a tenger élővilágát, de sok család megélhetését is veszélybe sodorja.","shortLead":"Műanyag hó - mondják a helyi környezetvédők a Srí Lanka-i főváros, Colombo közelében fekvő tengerpartokat beborító...","id":"20210603_sri_lanka_kornyezetszennyezes_katasztrofa_negombo_xpress_pearl_hajokatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc7625-c225-4d5f-b460-4f6f037a7484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5827236-124e-43a8-8f1c-b877c6c74d4e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210603_sri_lanka_kornyezetszennyezes_katasztrofa_negombo_xpress_pearl_hajokatasztrofa","timestamp":"2021. június. 03. 18:30","title":"Szatyorműanyag fojtja meg az élővilágot Srí Lanka érintetlen homokos partjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]