Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt elnökválasztás miatt kitört a hónapokig tartó tüntetéshullám, a részben általa vezetett közösségi hírcsatorna, a Nexta döntő szerepet játszott az Aljakszandr Lukasenka ellen lázadók hitének megerősítésében. Most Lukasenka egy repülőgépet is eltérített, hogy kézre kerítse Raman Prataszevicset. Nem biztos, hogy jól tette: az ellenzék újabb tüntetéseket szervez, s a légikalózkodás miatt sorra lépnek érvénybe a Fehéroroszországot sújtó újabb szankciók.

A Lukasenka-rendszer ellen küzdő Ifjúsági Front tagja volt már 15 évesen is Raman Prataszevics, az a fiatalember, akinek az elfogásáért most egy nemzetközi légijáratot térített el a fehérorosz állambiztonság. A fiatal ellenzéki az interneten is aktív volt, létrehozott egy Lukasenka-ellenes felhasználói csoportot az ország legnépszerűbb közösségi oldalán, a VK-n.

Hamar meg is tanulta, mit jelent ellenzékinek lenni hazájában, ahol a termelőszövetkezeti elnökből lett államfő 1994 óta terrorizálja honfitársait: kicsapták a középiskolából, majd amikor a minszki Állami Egyetem újságíró szakán is folytatta a szervezkedést, onnan is kirakták. Pedig nem ellenzéki családba született: apja, aki most már teljes mértékben kiáll fia mellett, jó ideig katonatisztként dolgozott, és ideológia-oktatóként szolgálta a Lukasenka-rezsimet. „Sokszor nem értettünk egyet, de az élet megmutatta, hogy neki volt igaza. Mindenkinek igaza van, aki hazánk függetlenségéért és szabadságáért harcol” – mondta Dzmitri Prataszevics egy minap adott interjúban.

Az ukrán fronton

Raman Prataszevics már 2019-ben menekülni kényszerült hazájából, s Lengyelországban telepedett le, ahol politikai menedéket és állampolgárságot is kért. 2019-ben egy időre Kelet-Ukrajnában is megfordult: újságíróként és fotósként követte az ukrán kormányerők és az oroszpárti szakadárok közötti harcokat Donyeck környékén. A rezsimpárti fehérorosz médiumok azzal vádolják őt, hogy zsoldosként részt is vett a harcokban, Prataszevics ezt hazugságnak nevezte, s ugyancsak cáfolta a vádakat a fronton harcoló egyik ukrán önkéntes egység, az Azov Zászlóalj parancsnoka. Az Azov egyébként igencsak rosszhírű osztag volt, a fegyveresek között szép számmal akadtak náci eszméket vallók is.

Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró, a szélsőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Telegram-csatorna volt főszerkesztőjének elengedését követelő tüntetők Fehéroroszország nagykövetségének épületénél Varsóban 2021. május 25-én © MTI / AP

Amikor 2020 augusztusa után Fehéroroszországban kitört az eddigi legnagyobb és legtovább tartó tiltakozási hullám – Lukasenka azt akarta beadni népének, hogy hatodik elnökválasztásán a voksok több mint nyolcvan százalékát gyűjtötte be – a Telegram üzenetküldő applikáción működő hírszolgáltató, a Nexta révén Prataszevics és társai a tüntetők „szemeként” működtek. Miután a hatóságok rövid úton eltüntették, vagy blokkolták a megmaradt kevés ellenzéki internetes oldalt, a Nexta figyelte és közölte, hol sorakoztak fel a rohamrendőrök, illetve hol lehet csatlakozni a tüntetők menetéhez. Azzal is felbosszantotta a hatalmat, hogy a Nexta rendre közölte azokat a képeket és videókat, amelyek azt bizonyították, a Lukasenka-rezsim rendőrsége és katonasága sokszor vadállati kegyetlenséggel esett neki a tiltakozóknak. S amiért Lukasenka ugyancsak retteghetett a Nextától, az az volt, hogy a csatornán sokszor jelentek meg olyan információk, amelyek egyértelműen olyan, a rezsimhez tartozó emberektől származtak, akik titokban ugyancsak meg akartak szabadulni az „Európa utolsó diktátoraként” is ismert politikustól.

Hírforrás vagy ellenzéki központ

A Lengyelországból és Litvániából működtetett Nexta jelenleg is él – két csatornájának több mint másfél millió követője van –, ám Prataszevics tavaly év végén átment egy másik Telegram-hírcsatornához, a Belamovához. Azután váltott és költözött át Varsóból Litvánia fővárosába, Vilniusba, hogy az ugyancsak az ellenzékieket segítő csatorna egyik fő emberét, Ihar Loszikot őrizetbe vették a fehérorosz hatóságok. A Nextát és a többi hasonló csatornát a számtalan dicséret mellett kritikák is érik, többször jelentek meg ugyanis hamis, illetve félrevezető hírek, például az, amely szerint megérkeztek Fehéroroszországba a Lukasenkát oltalmazó orosz különleges egységek.

Amikor Prataszevicset arról kérdezték, mi a Nexta: hírcsatorna, vagy pedig ellenzékieket koordináló találkozóhely, ezt válaszolta, „nehéz megmondani, kik vagyunk. Valószínűleg elsősorban olyan fehéroroszok, akik haza akarnak térni, és egy diktátor nélküli szabad országban szeretnének élni.” A Nextát a fehéroroszok „Nehtaként” ismerik, ez a szó azt jelenti nyelvükön: valaki.

Újra otthon

Most hazatért, igaz nem önszántából, és éppen az a diktátor fogta el, akitől megakarta szabadítani hazáját. „Ezek fel fognak akasztani” – mondta Prataszevics az Athénból Vilniusba tartó Ryanair-gépen, amikor megtudta, hogy egy állítólagos bombariadó miatt kényszerleszállást kell végrehajtaniuk Minszkben. Lehet, hogy nem téved. Egy nappal az őrizetbevétele után a fehérorosz hatóságok közzétettek egy videót, amelyen Prataszevics bejelentette, hogy a rendőrök jól bánnak vele, az egészsége is rendben van, ő pedig készséggel „elismeri” az ellene felhozott vádak igazságát, melyek szerint zavargásokat szervezett Minszkben és a többi fehéroroszországi városban.

A videó azonban csak újabb bizonyíték arra, hogy a Lukasenka-rezsim mindenre képes: A szöveg teljesen egyértelműen betanult mondatokból áll, Prataszevics homlokán sebhely látszik, ami arra utal, hogy a rendőrök az „önkéntes vallomást” fizikai és lelki nyomásgyakorlással csikarták ki az ellenzékiből. A jelenleg ismert vádak szerint Prataszevicsre 15 éves börtönt szabhatnak ki, de nem kizárt, hogy most más bűncselekményekkel, például terrorizmussal is megvádolják, így akár halálbüntetés is fenyegetheti őt.