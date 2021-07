Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","shortLead":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","id":"20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8773be-5429-4524-b113-f2321b55f368","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","timestamp":"2021. június. 29. 15:27","title":"Kolodko Mihály Vácott is letette a védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd futtatni. Kár, hogy ez nem egészen úgy van, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.\r

","shortLead":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd...","id":"20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a95452-125a-4523-83f5-6bd51c915850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","timestamp":"2021. június. 29. 10:03","title":"Tényleg futnak az androidos appok a Windows 11-en, azonban van itt egy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","shortLead":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","id":"20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9518f50-7dab-4b1d-aa2f-b17542941928","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","timestamp":"2021. június. 30. 17:11","title":"Frissítették a digitális Covid-igazolványt, már mutatja a kapott vakcina típusát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első kutatási eredmények alapján kimondottan előnyös a két oltóanyag keverése, így ugyanis erősebb védelem érhető el.","shortLead":"Az első kutatási eredmények alapján kimondottan előnyös a két oltóanyag keverése, így ugyanis erősebb védelem érhető el.","id":"20210629_astrazeneca_pfizer_oltas_vakcina_keverese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db28bb1-8e8a-4c6c-a0ae-5d7de692be7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_astrazeneca_pfizer_oltas_vakcina_keverese","timestamp":"2021. június. 29. 14:03","title":"Már látni, mi történik, ha az AstraZeneca után Pfizerrel oltanak be valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi szintet az év végére.","shortLead":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi...","id":"20210630_imf_gdp_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90781b34-817e-4f79-84f3-7451bc930633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_imf_gdp_novekedes","timestamp":"2021. június. 30. 14:15","title":"6,2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság idén az IMF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbfe9b4-214b-41e7-a406-5a034e24ddb9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A belgák és az olaszok továbbjutását mindenki eltalálta, a franciák kiesése csak két játékost nem lepett meg. A hvg.hu tippjátékában, a Kezdő tizenegyben Bárdos András annak ellenére vezet, hogy egyedüliként nem hitt a spanyolok továbbjutásában, mögötte Szél Bernadett és Gangl Edina maradtak a dobogón. A nyolcaddöntők továbbjutóira Majka tippelt a legjobban, de ez csak arra elég volt, hogy Szijjártó Pétert magányosan hagyja az utolsó helyen, leszakadva mindenki mástól.","shortLead":"A belgák és az olaszok továbbjutását mindenki eltalálta, a franciák kiesése csak két játékost nem lepett meg. A hvg.hu...","id":"20210630_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_tippek_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fbfe9b4-214b-41e7-a406-5a034e24ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f9a458-0c55-4136-b38b-c4b6f983a8d9","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_tippek_allas","timestamp":"2021. június. 30. 16:06","title":"Kezdő tizenegy: a franciák kiesésén buktak a legtöbben, megérte hinni az esélytelenekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A BGP-15 névre keresztelt molekula használata biztonságosnak tűnik, ráadásul egy olyan területen alkalmazhatják, ahol még hatékony gyógyszerjelölt sem volt eddig.","shortLead":"A BGP-15 névre keresztelt molekula használata biztonságosnak tűnik, ráadásul egy olyan területen alkalmazhatják, ahol...","id":"20210629_debrecen_molekula_bgp_15_szivgyogyszer_ironheart_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993e5193-f0e4-4513-9b93-47888f4d8918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_debrecen_molekula_bgp_15_szivgyogyszer_ironheart_program","timestamp":"2021. június. 29. 19:03","title":"Új molekulát fedeztek fel Debrecenben, szívgyógyszer lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás alá.\r

","shortLead":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás...","id":"20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973f399-1666-46cd-bbad-447722f1ac3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","timestamp":"2021. június. 29. 14:53","title":"24.hu: Állami felügyelet alá került a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]