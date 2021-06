Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","shortLead":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","id":"20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4711cd5c-fefb-4b7e-abb7-e522bdcde6be","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","timestamp":"2021. június. 24. 16:01","title":"A bajor rendőrség 200 problémás magyar szurkolóról tudott, ezért tartottak ellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","shortLead":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","id":"20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c3761f-4862-41ea-9bb1-c97553b55524","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","timestamp":"2021. június. 24. 11:34","title":"Fellebbezett a taxis, aki hét éve megtámadta az Omega tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df96ef81-20d8-47ad-a1e9-fc452c06b7df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató személyéről a képviselő-testület dönt majd. ","shortLead":"Az igazgató személyéről a képviselő-testület dönt majd. ","id":"20210624_Pinceszinhaz_szakmai_bizottsag_igazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df96ef81-20d8-47ad-a1e9-fc452c06b7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfa9868-d6ff-4e8f-9692-483296c0c811","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Pinceszinhaz_szakmai_bizottsag_igazgato","timestamp":"2021. június. 24. 17:28","title":"Kiderült, kit szeretne a szakmai bizottság a Pinceszínház élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is vizsgálódik.","shortLead":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is...","id":"20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce88b61-14b2-41fb-80a5-971fafeb2e4f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","timestamp":"2021. június. 25. 14:55","title":"Fegyelmi eljárást indított a magyar szurkolók homofób rigmusai miatt az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette csak szerdán állt össze, hogy ki kivel és hol fog játszani a következő fordulóban.","shortLead":"A csoportkörökben alig volt olyan csapat, ami az összes meccsét meg tudta volna nyerni, így nagy izgalmak közepette...","id":"20210624_EURO2020_nyolcaddontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cff141e-57e2-44f6-9dca-f2e4490ba534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c038ce3-0f6e-4f57-b41d-869b611d7208","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nyolcaddontok","timestamp":"2021. június. 24. 06:12","title":"Íme az Európa-bajnokság nyolcaddöntői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen különleges jelenséget produkált az égbolton.","shortLead":"Kína június 18-án indított útnak négy műholdat a Hosszú Menetelés 2C hordozórakétával, ami a küldetése végén igen...","id":"20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3006e6-3b42-4053-942c-f5654b83cbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f2956f-73ec-4b95-9074-b7ce66c96144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_spiral_egi_jelenseg_raketainditas_hosszu_meneteles_2c","timestamp":"2021. június. 23. 19:03","title":"Különös spriál jelent meg az égen a Csendes-óceán felett, a kínaiak okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","shortLead":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","id":"20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cb7bfd-cf9f-4e04-a4f6-7b07a91ae4ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","timestamp":"2021. június. 24. 15:45","title":"Orbán Viktornak gratulált a német–magyarhoz Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]