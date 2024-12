Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a256104f-edd5-4196-a97e-d12974d1bf1c","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú a környezetpszichológia: feltárja, hogyan hat ránk a bolygónk állapota, és segít megérteni, miként alakíthatjuk fenntarthatóbbá mindennapi életünket. A jövőnkért folytatott harc a fejünkben kezdődik – modja Dúll Andrea környezetpszichológus.","shortLead":"A klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú a környezetpszichológia: feltárja, hogyan hat ránk a bolygónk állapota, és...","id":"20241226_dull-andrea-kornyezetpszichologus-klimaszorongas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a256104f-edd5-4196-a97e-d12974d1bf1c.jpg","index":0,"item":"43ae04eb-a1b3-4290-b085-1b208017d541","keywords":null,"link":"/360/20241226_dull-andrea-kornyezetpszichologus-klimaszorongas-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 26. 11:00","title":"Dúll Andrea környezetpszichológus: Jó lenne, ha nem volna szégyen a klímaszorongásról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi veszteségei. ","shortLead":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi...","id":"20241226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"860aaa69-1375-42bd-bef4-49187640d2a0","keywords":null,"link":"/360/20241226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: 2025 karácsonyára már vége lehet a harcoknak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99127154-8c90-4aa3-8ac0-c89e17d1ee2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt férfit ítélt el egy amszterdami bíróság az izraeli szurkolók elleni erőszak miatt.","shortLead":"Öt férfit ítélt el egy amszterdami bíróság az izraeli szurkolók elleni erőszak miatt.","id":"20241224_borton-amszterdami-antiszemita-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99127154-8c90-4aa3-8ac0-c89e17d1ee2e.jpg","index":0,"item":"28201081-67b4-496f-9cb5-c92577b362d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_borton-amszterdami-antiszemita-tamadas","timestamp":"2024. december. 24. 17:44","title":"Börtönbüntetésre ítélték az amszterdami antiszemita támadás elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e120e1-8c61-4338-999c-27145e38c0a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kinti zavargásoktól függetlenül történt a lázadás. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kinti zavargásoktól függetlenül történt a lázadás. ","id":"20241225_Tobb-mint-harmincan-meghaltak-Mozambikban-egy-bortonlazadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e120e1-8c61-4338-999c-27145e38c0a2.jpg","index":0,"item":"5423ce9e-dc9f-4355-a86b-39deb84999fa","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Tobb-mint-harmincan-meghaltak-Mozambikban-egy-bortonlazadasban","timestamp":"2024. december. 25. 21:46","title":"Több mint harmincan meghaltak Mozambikban egy börtönlázadásban, aminek állítólag nincs köze a kormányellenes tüntetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes, de borús csillag, ő volt az. A film noir legjellegzetesebb alakja: „a vesztes férfi, a kudarc glóriájával övezett keserű arc, az élet peremére szorult, hitetlen, sikertelen, sebzetten cinikus figura” (Takács Ferenc, Filmvilág, 1987/12.). Sokat ivott, sokat dohányzott, viharos magánéletet élt, és a rák nem hagyta megöregedni. A 125 évvel ezelőtti karácsony első napján született.","shortLead":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes...","id":"20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82.jpg","index":0,"item":"2afb7cef-daee-4f9c-b7cf-2440b2b8bda8","keywords":null,"link":"/360/20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","timestamp":"2024. december. 25. 17:30","title":"Tőle hangzott el a filmtörténet egyik leghíresebb és legtöbbet idézett mondata – 125 éve született Humphrey Bogart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan innovatív megoldást is tartalmaz, melyeket az iparvállalatok már elkezdtek alkalmazni a gyártásban.","shortLead":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan...","id":"20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685.jpg","index":0,"item":"881b0e51-922c-4e15-9129-c8f14177c1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","timestamp":"2024. december. 25. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: szuperszigetelés, nem annyira káros akkumulátor, fehérjepiactér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","shortLead":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","id":"20241224_panama-trump-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57.jpg","index":0,"item":"c941a381-033e-4eb2-b073-e8f98a8d6ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_panama-trump-tuntetes","timestamp":"2024. december. 24. 21:53","title":"Panamában is kicsapta a biztosítékot Trump fenyegetőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cb9722-101b-4b9b-94b3-24fe45dca23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Nintendo magasan vezeti a konzoleladási toplistát, a Switchből másfélszer annyi fogyott, mint a PlayStation 5-ökből és az Xbox Series X/S készülékekből összesen. Biztos, hogy karácsonyra is sok fa alá jutott a gépből. Milyen játékokat érdemes kipróbálnia annak, aki most jutott a masinához? Mutatunk néhány új és régebbi darabot – közös bennük, hogy megérik az árukat, egyenként is sok-sok órás játékélményt adnak.","shortLead":"A Nintendo magasan vezeti a konzoleladási toplistát, a Switchből másfélszer annyi fogyott, mint a PlayStation 5-ökből...","id":"20241224_legjobb-nintendo-switch-jatekok-mivel-jatsszak-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2cb9722-101b-4b9b-94b3-24fe45dca23b.jpg","index":0,"item":"5de78aea-e07d-4a6a-8c78-619b50de06a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_legjobb-nintendo-switch-jatekok-mivel-jatsszak-ajanlo","timestamp":"2024. december. 24. 19:03","title":"Ha Nintendo került a fa alá: hozunk 3+227 játékot, amiket érdemes beszerezni a Switchre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]