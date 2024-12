Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffa8e2b9-6d4d-4bda-9805-af5c07c35229","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"„Iparbiztonsági kockázatok a magyar akkumulátorgyártásban és az ezzel kapcsolatos kommunikáció” címmel átfogó elemzést tett közzé Éltető Andrea, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, amelyben a magyar akkumulátoriparral kapcsolatban rámutat az iparbiztonsági kihívásokra, a lakossági tájékoztatás hiányosságaira és a civilek elhallgattatására is.","shortLead":"„Iparbiztonsági kockázatok a magyar akkumulátorgyártásban és az ezzel kapcsolatos kommunikáció” címmel átfogó elemzést...","id":"20241227_elteto-andrea-tanulmany-akkugyar-iparbiztonsag-lakossagi-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa8e2b9-6d4d-4bda-9805-af5c07c35229.jpg","index":0,"item":"76781c53-d9cb-442f-87d0-f16927a554bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_elteto-andrea-tanulmany-akkugyar-iparbiztonsag-lakossagi-kommunikacio","timestamp":"2024. december. 27. 12:00","title":"Egy friss tanulmány példákkal bizonyítja, hogy terel, elhallgat és valótlanságokat állít a kormányzat és az akkugyárak is a kockázatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90269c10-9a0d-4a7c-8d40-5644aa8ace45","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A délnyugat-kínai Csengtu város környékén többen videóra vettek egy különleges formájú repülőt, ami a szakértők szerint az ázsiai ország hatodik generációs harci gépe lehet. A kísérleti repülést mutató felvételek alapján úgy tűnik, hogy a gépnek deltaszárnya van és három hajtóművel látták el.","shortLead":"A délnyugat-kínai Csengtu város környékén többen videóra vettek egy különleges formájú repülőt, ami a szakértők szerint...","id":"20241227_Videon-a-hatodik-generacios-kinai-harci-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90269c10-9a0d-4a7c-8d40-5644aa8ace45.jpg","index":0,"item":"22c420d5-b64e-4347-a0cf-3e0c4fa15320","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Videon-a-hatodik-generacios-kinai-harci-gep","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Lefilmezték a kínaiak hatodik generációs harci gépének próbarepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28eae6b-97fa-408f-ba4e-8552bd40c586","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier utat nyitott az előrehozott választásnak.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier utat nyitott az előrehozott választásnak.","id":"20241227_bundestag-feloszlatas-frank-walter-steinmeier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c28eae6b-97fa-408f-ba4e-8552bd40c586.jpg","index":0,"item":"19fe8c97-dcc4-493b-b5f9-b55beb791d06","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_bundestag-feloszlatas-frank-walter-steinmeier","timestamp":"2024. december. 27. 11:54","title":"Feloszlatta a törvényhozást a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett tünetegyüttesre nincsen gyógymód, éppen ezért fontos a megelőző stratégiákra koncentrálni. Spanyol kutatók egy olyan élelmiszerfajtát tettek tüzetesebb vizsgálatok alá, amelynek a demenciára gyakorolt hatásával kapcsolatban korábban ellentmondó eredmények születtek.","shortLead":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett...","id":"20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee.jpg","index":0,"item":"40d4ffc6-7b7d-4555-bdbb-107ebd632c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","timestamp":"2024. december. 26. 08:03","title":"Aki tart a demenciától, annak érdemes lehet naponta diót enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi veszteségei. ","shortLead":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi...","id":"20241226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"860aaa69-1375-42bd-bef4-49187640d2a0","keywords":null,"link":"/360/20241226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: 2025 karácsonyára már vége lehet a harcoknak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár. A HVG információi szerint az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet, de Schmitt Pál és Novák Katalin esetében is tízmilliók mentek el költségtérítésre. ","shortLead":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár...","id":"20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90.jpg","index":0,"item":"85d0a181-5eee-4fa0-8406-92b5b8ea7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 14:45","title":"Csaknem kétmilliárd forintot ér az a ház, amelyben Áder János él, tízmilliókat költöttek a volt elnök rezsijére állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet tiszteletlen a hatóságokkal.","shortLead":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet...","id":"20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a.jpg","index":0,"item":"f7cb90d0-d3c6-4886-93ac-bd440b0a5169","keywords":null,"link":"/sport/20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","timestamp":"2024. december. 26. 13:42","title":"Rendőrrel szólalkozott össze a Fradi középpályása Jeruzsálemben, az izraeli nemzetbiztonsági miniszter is reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet kaptak. A fenntarthatóság egyre fontosabbá válik az iparágban.","shortLead":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet...","id":"20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29.jpg","index":0,"item":"25cbfda1-c73c-4a40-a885-cf79288117ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","timestamp":"2024. december. 27. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kiszámított valóság, zöld luxusbőr, könnyebb bevásárlás a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]