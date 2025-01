Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","shortLead":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","id":"20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"c127fd51-4bce-49ca-8bc2-f01ff2e59e45","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"Pascal Jansen távozik a Ferencvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt minden.","shortLead":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt...","id":"20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8.jpg","index":0,"item":"49a505e9-9986-493a-b5fa-0f64ec64522a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","timestamp":"2024. december. 31. 12:20","title":"Ukrán metálra foglalta össze az évet Orbán egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők szervereit érintheti, az AMD pedig azonnal firmware-frissítéseket adott ki a felhőszolgáltatók számára.","shortLead":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők...","id":"20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087.jpg","index":0,"item":"41a3732b-74ed-4a56-93df-a50adee5ad7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","timestamp":"2025. január. 01. 10:03","title":"Elég hozzá 4000 forint, hogy megrendüljön a bizalom a felhőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök), ahol fontos szerepet játszik az ásvány keménysége. Kínai kutatók egy újabb oldalát mutatták meg ennek, a több kultúrában is az örök életet szimbolizáló anyagnak.","shortLead":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök...","id":"20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80.jpg","index":0,"item":"fdaceb4f-c7db-4c26-9e3d-d3303b16c970","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","timestamp":"2025. január. 01. 16:03","title":"100 000 GB adat fér el egy lemezen, és évmilliókig ott is marad – örök életet hozhat el az adattárolásban is a gyémánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek is vége van, nem csak az évnek.","shortLead":"Ennek is vége van, nem csak az évnek.","id":"20250101_Januar-elseje-nincs-mar-Vodafone-honlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"f4443e56-7c5b-4fcd-9a1b-2f5459c19e22","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_Januar-elseje-nincs-mar-Vodafone-honlap","timestamp":"2025. január. 01. 17:43","title":"Január elsejétől nincs már Vodafone, a honlap sem tölt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős az életkorral összefüggő hanyatlás, milyen az öregedés mértéke.","shortLead":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős...","id":"20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de.jpg","index":0,"item":"7c776e3f-afaf-4bae-a5cb-fc676cf43310","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","timestamp":"2025. január. 01. 08:03","title":"Ebből az egyszerű tesztből mindössze 30 másodperc alatt kiderül, hogyan öregszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cbe239-4d14-490e-aa18-f93769bef848","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"<strong>Emese, hídverő, Az utolsó aktus a Földön – gyakorlatilag telt ház előtt vezette elő a Kispál és a Borz az MVM Dome-ban az első aréna-koncertjét.</strong>","shortLead":"<strong>Emese, hídverő, Az utolsó aktus a Földön – gyakorlatilag telt ház előtt vezette elő a Kispál és a Borz az MVM...","id":"20241231_kispal-es-a-borz-hazibuli-koncert-mvm-dome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8cbe239-4d14-490e-aa18-f93769bef848.jpg","index":0,"item":"64972175-a044-4f69-a5f3-c226f156b3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_kispal-es-a-borz-hazibuli-koncert-mvm-dome","timestamp":"2024. december. 31. 15:04","title":"„Vége van ennek, kicsi” – a Kispál-bulin derült ki, honnan is volt ismerős Menczer Tamás elhíresült mondata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]