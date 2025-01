Tűzijátékok, gáztartályok és kempingfőzőkhöz használt gáz volt abban a Tesla Cybertruckban, amely helyi idő szerint szerda reggel felrobbant a Las Vegas-i Trump Hotel előtt. A CNN azt írja, a hatóságok szerint mindezek rendszerbe voltak kötve, amelyet a sofőr hozott működésbe.

A detonációban egy ember meghalt, heten megsérültek.

A vizsgálatot vezető Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) illetékese, Jeremy Schwartz arról beszélt: vizsgálják, hogy a robbantás terrorcselekmény volt-e. A szervezet szerint elszigetelt esetről van szó.

