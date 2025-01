Egy ember meghalt, hét másik pedig megsérült, miután felrobbant egy Tesla Cybertruck Donald Trump egyik, 64 emeletes Las Vegas-i szállodája előtt – írja a Sky News.

A Clark megyei tűzoltóság és a Las Vegas-i városi rendőrség illetékesei közölték, hogy a holttestet a kocsiban találták meg, eltávolításán dolgoznak a helyszínelők, a nyomozásban pedig az FBI is részt vesz.

A hét sérült személy a közelben tartózkodott a robbanáskor, őket kórházba szállították, kisebb sérülésekkel kezelik.

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

pic.twitter.com/xOwXImUIgM