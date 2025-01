Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője személyeskedő levélben esett neki az amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője személyeskedő levélben esett neki az amerikai nagykövetnek.","id":"20250108_kocsis-mate-david-pressman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"e35079d1-9687-4baf-85b6-401bf3014320","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_kocsis-mate-david-pressman","timestamp":"2025. január. 08. 09:31","title":"Kocsis Máté Pressmannek: „Ön egy bosszúálló, kisstílű fazon, csak egy liberális politikai aktivista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peszkov szerint amennyiben megkérdezik a grönlandiak véleményét az USA-hoz való csatlakozásról, azt tiszteletben kell tartani.","shortLead":"Peszkov szerint amennyiben megkérdezik a grönlandiak véleményét az USA-hoz való csatlakozásról, azt tiszteletben kell...","id":"20250109_gronland-donald-trump-oroszorszag-dmitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"72f98a3d-9cc6-4380-9903-986f896719fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_gronland-donald-trump-oroszorszag-dmitrij-peszkov","timestamp":"2025. január. 09. 15:59","title":"Putyin szóvivője az annektált ukrán megyékkel példálózott, amikor Trump területi vágyairól kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színházban súlyosan megsérült színészek a Centrálban játszanak együtt. ","shortLead":"A Nemzeti Színházban súlyosan megsérült színészek a Centrálban játszanak együtt. ","id":"20250108_Szasz-Julia-Horvath-Lajos-Otto-baleset-Nemzeti-Szinhaz-bemutato-Central-Szinhaz-apa-lanya-szerep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"369fa178-e1d8-44cd-a839-f7a7b6812f81","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Szasz-Julia-Horvath-Lajos-Otto-baleset-Nemzeti-Szinhaz-bemutato-Central-Szinhaz-apa-lanya-szerep","timestamp":"2025. január. 08. 10:46","title":"Februárban újra apa-lánya szerepben tér vissza a színpadra Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192fc4-16c1-4062-8212-c7eb70c64b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A videón jól látható, hogyan védekeznek a vaddisznók a farkasok ellen.","shortLead":"A videón jól látható, hogyan védekeznek a vaddisznók a farkasok ellen.","id":"20250109_Farkasok-es-vaddisznok-csatajat-rogzitette-egy-kamera-Havasrekettyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52192fc4-16c1-4062-8212-c7eb70c64b43.jpg","index":0,"item":"03781a70-d1dc-40ac-a6c3-6493c7b2b85c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250109_Farkasok-es-vaddisznok-csatajat-rogzitette-egy-kamera-Havasrekettyen","timestamp":"2025. január. 09. 19:02","title":"Farkasok és vaddisznók csatáját rögzítette egy kamera Havasrekettyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását. Vezetőedzőként még csak egy évnyi tapasztalat áll mögötte, de azt mondja, tudja, mit akar, és Sir Alex Fergusont idézte, amikor arról beszélt, miért épp a Fradit választotta.","shortLead":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását...","id":"20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c.jpg","index":0,"item":"9ce17995-5982-46c6-a0a9-ecc10bd99069","keywords":null,"link":"/sport/20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 18:37","title":"Izgalmas focit ígér, boldoggá tenné a szurkolókat a Fradi új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","shortLead":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","id":"20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629.jpg","index":0,"item":"01f9ab11-99f1-4faa-87d2-81cb63ea3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","timestamp":"2025. január. 08. 18:00","title":"Pressman: Aggodalommal figyeljük, ahogy a korrupció aláássa Magyarország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]