[{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","shortLead":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","id":"20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"7e1e284e-d508-45ac-98aa-e675bc2735cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","timestamp":"2025. január. 08. 07:44","title":"Vége a januári tavasznak, újra hideg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362a3e20-23b9-4bab-a3c4-d973df9a3717","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország az a hely, ahol az öt éve elkezdődött világjárvány a túlárazott és felesleges beszerzésekről, a kormányzati propagandáról, az oroszok és a kínaiak helyzetbe hozásáról, a parlamenti demokrácia szembeköpéséről és az információk eltitkolásáról szólt. No és persze a nyunyókáról. ","shortLead":"Magyarország az a hely, ahol az öt éve elkezdődött világjárvány a túlárazott és felesleges beszerzésekről...","id":"20250108_Covid-magyar-modra-rendeleti-kormanyzas-nyunyoka-lelegeztetogep-orosz-vakcina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362a3e20-23b9-4bab-a3c4-d973df9a3717.jpg","index":0,"item":"4256a33e-74b0-4744-a202-afab30444639","keywords":null,"link":"/360/20250108_Covid-magyar-modra-rendeleti-kormanyzas-nyunyoka-lelegeztetogep-orosz-vakcina","timestamp":"2025. január. 08. 13:14","title":"Hipóval mosott tojás, tesztek horribilis áron, na meg a rendeleti kormányzás – emlékszik, milyen volt a Covid magyar módra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Harmincezer embert kellett evakuálni a lángok elől, több hollywoodi sztár otthona is veszélyben van.","shortLead":"Harmincezer embert kellett evakuálni a lángok elől, több hollywoodi sztár otthona is veszélyben van.","id":"20250108_erdotuz-Los-Angeles-palisades","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"18cffbc1-c9fe-4579-a5a8-ab413ce0155b","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_erdotuz-Los-Angeles-palisades","timestamp":"2025. január. 08. 08:14","title":"Óriási erdőtűz pusztít Los Angeles egyik előkelő negyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e011bcd-5ae5-4ecf-b276-887f04c4bce5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Roganos-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e011bcd-5ae5-4ecf-b276-887f04c4bce5.jpg","index":0,"item":"8f9df8d7-5c0d-4ad0-b8a9-09d4b0e3abbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Roganos-szinjatek","timestamp":"2025. január. 08. 16:57","title":"Marabu Féknyúz: Rogános színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","shortLead":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","id":"20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"afac4270-8e5c-4328-b603-a0d81c0cac52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","timestamp":"2025. január. 09. 08:33","title":"Alig nőtt tavaly a kiskereskedelmi forgalom, az NGM szerint ez lendületet ad a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","shortLead":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","id":"20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"33a9684a-10c9-4c5a-bdb4-378e184667a3","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","timestamp":"2025. január. 08. 11:28","title":"Díjat alapítottak Hadas Kriszta emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"P. Lászlót 2019-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"P. Lászlót 2019-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20250108_terez-koruti-robbanto-p-laszlo-birosag-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18.jpg","index":0,"item":"fbb56fb7-7401-452c-84f7-b9131e1bbe10","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_terez-koruti-robbanto-p-laszlo-birosag-bantalmazas","timestamp":"2025. január. 08. 14:02","title":"Zárkatársa brutális összeverése miatt újra bíróság elé állították a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]