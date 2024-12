Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hét sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Hét sérültje van a balesetnek.","id":"20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222.jpg","index":0,"item":"786da311-4cad-4832-9d9b-b2178237f418","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","timestamp":"2024. december. 26. 07:52","title":"Rosszul lett a taxisofőr, gyalogosok közé hajtott a híres manhattani áruház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","shortLead":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","id":"20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e.jpg","index":0,"item":"a21ae96d-3221-44ae-8dd7-2c799b83324b","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","timestamp":"2024. december. 26. 15:47","title":"Szervezett bűnözés gyanújával letartóztattak egy minisztert Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét.","shortLead":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement...","id":"20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9.jpg","index":0,"item":"55374278-5b18-4450-aa5f-e9c064f8acd5","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 17:00","title":"Volt, ahol magától omlott össze a rendszer, máshol kellett egy kis segítség: így zajlott 35 éve a rendszerváltás Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","id":"20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66.jpg","index":0,"item":"a215b31f-9790-450c-a28f-023ed95006c0","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","timestamp":"2024. december. 25. 14:56","title":"Oroszország rakétákat és drónokat indított ukrajnai célpontok ellen, Volodimir Zelenszkij szerint embertelen a karácsonyi támadássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd6902-ab08-427b-a23c-af48171dc516","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, mi történt pontosan. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, mi történt pontosan. ","id":"20241225_Megserult-egy-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-tenger-alatti-vezetek-nem-zarjak-ki-a-szabotazs-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55dd6902-ab08-427b-a23c-af48171dc516.jpg","index":0,"item":"06f1238f-1edf-4123-af69-1f710669cad8","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Megserult-egy-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-tenger-alatti-vezetek-nem-zarjak-ki-a-szabotazs-lehetoseget","timestamp":"2024. december. 25. 17:36","title":"Megsérült egy Finnország és Észtország közötti tenger alatti kábel, nem zárják ki a szabotázs lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","shortLead":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"a8652d3e-5c10-45f2-9fc9-7d15e476e7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 26. 12:16","title":"Folytatódott a forint hajnal óta tartó erősödése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7572b4e6-3b62-47d6-a9c7-51ea3061e24e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az embert próbálták leutánozni, csupán az emberi test működéséből indultak ki norvég kutatók, akik megalkották ZRobot, azaz a doboló robotot. Kreálmányuk tudása felülmúlja a legvirtuózabb zenészét is.","shortLead":"Nem az embert próbálták leutánozni, csupán az emberi test működéséből indultak ki norvég kutatók, akik megalkották...","id":"20241225_zrob-dobolo-robot-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7572b4e6-3b62-47d6-a9c7-51ea3061e24e.jpg","index":0,"item":"649b2981-1451-4bd9-b698-55727534301a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_zrob-dobolo-robot-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 25. 16:03","title":"Új értelmet nyer a dobpergés szó ezzel a doboló robottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]