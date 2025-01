Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","shortLead":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","id":"20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383.jpg","index":0,"item":"28eaf4f0-41cc-44c4-8d7e-6cc91245a17c","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","timestamp":"2025. január. 13. 14:19","title":"A Nagy Testvér kerül az új brit kétfontosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5108d0d-3224-4027-a0dc-f55faf51a10a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Nem is igazán a személyes jellegű támadások aggasztanak bennünket a kormányzati médiában, hanem az ott átszűrődő orosz propaganda” – mondta lapunknak 2023 elején a most leköszönő amerikai nagykövet, David Pressman.","shortLead":"„Nem is igazán a személyes jellegű támadások aggasztanak bennünket a kormányzati médiában, hanem az ott átszűrődő orosz...","id":"20250113_David-Pressman-a-HVG-nek-Ezek-nem-ellenem-hanem-az-Egyesult-Allamok-ellen-iranyulo-tamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5108d0d-3224-4027-a0dc-f55faf51a10a.jpg","index":0,"item":"97bf0e88-c4d0-4498-b360-77c5812e7e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_David-Pressman-a-HVG-nek-Ezek-nem-ellenem-hanem-az-Egyesult-Allamok-ellen-iranyulo-tamadasok","timestamp":"2025. január. 13. 16:01","title":"„Ezek nem ellenem, hanem az Egyesült Államok ellen irányuló támadások” - David Pressman HVG-interjújának legfontosabb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","shortLead":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","id":"20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4.jpg","index":0,"item":"2aec255a-df45-41ea-9385-6168f9f116be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","timestamp":"2025. január. 13. 07:59","title":"Tovább tombol a retró, itt a legújabb menő és olcsó Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","shortLead":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","id":"20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303.jpg","index":0,"item":"225f6c9a-030c-4b1c-9ba5-768a216768bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","timestamp":"2025. január. 13. 08:50","title":"Mélygarázsokban fosztogatta az autókat egy tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá az alkotmányozó többsége, ugyanakkor közvetve alávághat a közintézményeknek, mondja a Frankfurter Rundschauban Peter Filzmaier.","shortLead":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá...","id":"20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd.jpg","index":0,"item":"11958e9f-bea9-44c8-a34e-ca87e807675c","keywords":null,"link":"/360/20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 13. 15:30","title":"Osztrák politológus: Kicklből nem lehet Orbán, mert nincs kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","shortLead":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","id":"20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e.jpg","index":0,"item":"22f0d7a0-b8e2-4c77-9204-983b47ed6fef","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","timestamp":"2025. január. 11. 19:51","title":"Till Tamás feltételezett gyilkosa állítja: kényszer hatására tett beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","shortLead":"A videóban odaszúrt a kormánynak is.","id":"20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a891224-3973-4a95-a0fa-a9ab8cf86e79.jpg","index":0,"item":"ed87f9e3-caaa-464e-8915-6cec0dddf4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-nagykovet-bucsu-video","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"„Köszönöm, hogy befogadtak a nemzetükbe és az otthonaikba” – Pressman videóval búcsúzott Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]