[{"available":true,"c_guid":"7c5a5c80-111c-4c3e-b994-921c6c3740bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Néhány vonat kimarad, mások csak Kelenföldig járnak, vagy épp korábban indulnak a szokásosnál a győri vonalon.","shortLead":"Néhány vonat kimarad, mások csak Kelenföldig járnak, vagy épp korábban indulnak a szokásosnál a győri vonalon.","id":"20250111_mav-budapest-gyor-vasut-felujitas-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c5a5c80-111c-4c3e-b994-921c6c3740bd.jpg","index":0,"item":"747dc5f4-340b-4c26-962e-b8f313fe9af1","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_mav-budapest-gyor-vasut-felujitas-vonat","timestamp":"2025. január. 11. 14:53","title":"Egy hétre megváltozik a menetrend a Budapest–Győr vasútvonalon, felsővezeték-szakadás veszélyének elhárításán dolgozik a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dc8c33-3e8c-46af-8954-3f0872291080","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A hagyományos bankhálózatok gyakran összeomlanak háborús helyzetekben, míg a decentralizált kriptovaluták különösen fontossá válhatnak az ellenállók számára.","shortLead":"A hagyományos bankhálózatok gyakran összeomlanak háborús helyzetekben, míg a decentralizált kriptovaluták különösen...","id":"20250111_hvg-kriptopenzek-haborus-finanszirozas-adomanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48dc8c33-3e8c-46af-8954-3f0872291080.jpg","index":0,"item":"bfc32578-8326-4959-bff0-2a8776ebf13e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-kriptopenzek-haborus-finanszirozas-adomanyok","timestamp":"2025. január. 11. 12:00","title":"Pénzügyi háborút is vív Ukrajna, titkos fegyvere a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb gondot összeszedő magyar vonal így is ugyanaz lett, mint amely öt éve minden évben. A csúcskésést az a vonat hozta össze, amely Budapestről kilenc és fél óra alatt ért el Ausztriába, de a listánkból az is kiderül, hogy a havazás vagy épp a nyári hőség mennyire viselte meg a vasutat. Ahogy az is, van-e egyáltalán olyan vonal, ahol tökéletes volt a szolgáltatás.","shortLead":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb...","id":"20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"eec86f57-f02b-43cf-9d8b-acf857523c1e","keywords":null,"link":"/360/20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","timestamp":"2025. január. 13. 06:30","title":"Kiszámoltuk, melyik volt az ország legproblémásabb vasútvonala 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298b5b05-e0a4-4fd8-a08a-879c17c5317a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala megszólalt a 228 millió forintos szállásdíj HVG által feltárt ügyében.","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala megszólalt a 228 millió forintos szállásdíj HVG által feltárt ügyében.","id":"20250111_sulyok-tamas-olimpiai-utazas-228-millio-reakcio-sandor-palota-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/298b5b05-e0a4-4fd8-a08a-879c17c5317a.jpg","index":0,"item":"f054ad42-3fd4-4100-9a7a-46997b97f05e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_sulyok-tamas-olimpiai-utazas-228-millio-reakcio-sandor-palota-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 18:36","title":"Sándor-palota: Az olimpiai foglalás már nem volt sem észszerűen lemondható, sem módosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggazdagabbaknak mindig van hová menni. Vigasztalódhatnak azzal, hogy házhoz szállítják nekik az Ozempicet, és pilates órákat is vehetnek, ha akarnak, miközben kint Los Angeles lángokban áll. ","shortLead":"A leggazdagabbaknak mindig van hová menni. Vigasztalódhatnak azzal, hogy házhoz szállítják nekik az Ozempicet, és...","id":"20250111_los-angeles-tuzvesz-celebek-luxushotel-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"32b8d667-9540-4f42-ab04-ef2c7671d4a0","keywords":null,"link":"/elet/20250111_los-angeles-tuzvesz-celebek-luxushotel-evakualas","timestamp":"2025. január. 11. 11:41","title":"Tolonganak a kaliforniai tűzvész elől menekülő celebek a luxusszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott bicsaklik meg, hogy nem sikerült elmagyaráznia, hogy maradna az általa vizionált hálózat, ha az Egyesült Államok élére egy hét múlva a Fidesz nagy szövetségese ül.","shortLead":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott...","id":"20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3369441f-49d5-4982-be0c-0757f34a9d58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","timestamp":"2025. január. 13. 07:26","title":"Kocsis Máté is elbúcsúztatta Pressmant: A nagykövet úrnak élete volt a kormánybuktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]