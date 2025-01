Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni. De meg is lehet ezt előzni. A nyelvi szempontokkal viszont eddig keveset foglalkoztak. Mint kiderült: rejteget érdekességeket. A világ leggazdagabb embere az általa épített rakétákat idéző sebességgel igyekszik megváltoztatni az internetes kommunikáció terepét és szabályait, hogy érdeke és víziója szerint formálja át Amerikát és Európát. A világ leggazdagabb embere az általa épített rakétákat idéző sebességgel igyekszik megváltoztatni az internetes kommunikáció terepét és szabályait, hogy érdeke és víziója szerint formálja át Amerikát és Európát. ","shortLead":"Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés...","id":"20250115_Segelykialtas-az-orvosoktol-napi-utasitasokat-kapnak-arrol-hany-beteget-kell-azonnal-elbocsataniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551d35a9-76c4-4bbd-9249-cae185e1b0c1.jpg","index":0,"item":"60252edb-83e5-429a-81db-24e1da4e94c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Segelykialtas-az-orvosoktol-napi-utasitasokat-kapnak-arrol-hany-beteget-kell-azonnal-elbocsataniuk","timestamp":"2025. január. 15. 07:57","title":"Segélykiáltás az orvosoktól: „napi utasításokat kapnak arról, hány beteget kell azonnal elbocsátaniuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daba48a5-505f-42f2-af38-3c12c05da287","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Bryan Johnson két évvel ezelőtt robbant be a köztudatba azzal, hogy vállalta, időt és pénzt nem sajnálva, saját magán kísérletezve próbálja kideríteni, képes-e visszafiatalodni. Nem ő az egyetlen, aki techvállalkozóként megszállottja az örök életnek vagy fiatalságnak, és csak idő kérdése volt, mikor forgatnak róla is dokumentumfilmet. ","shortLead":"Bryan Johnson két évvel ezelőtt robbant be a köztudatba azzal, hogy vállalta, időt és pénzt nem sajnálva, saját magán...","id":"20250116_bryan-johnson-dont-die-longevity-anti-aging","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daba48a5-505f-42f2-af38-3c12c05da287.jpg","index":0,"item":"74272f1a-e230-4c88-9edb-10ff448019af","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bryan-johnson-dont-die-longevity-anti-aging","timestamp":"2025. január. 16. 18:16","title":"Egy milliárdos emberkísérlete a Netflixen: a techvállalkozó, aki vagyonokat költ arra, hogy újra 18 éves legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]