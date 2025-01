Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is véget ér néhány hónapon belül a búcsúzó rendszeren.","shortLead":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is...","id":"20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4.jpg","index":0,"item":"25116d53-a5b3-45b5-8f14-2a18685430ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","timestamp":"2025. január. 15. 19:03","title":"Ha Windows 10 fut a gépén, erről tudnia kell: több Microsoft-program támogatása is leáll hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó startupja eredményeit, hogy a Tesla potenciális riválisaként már a General Motors és a British Petrol is komoly üzletekbe kezdett vele. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke. 